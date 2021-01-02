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1月2日我国铁路预计发送旅客720万人次

2021年01月02日20:26 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月2日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，1月2日，全国铁路预计发送旅客720万人次，加开旅客列车386列。铁路部门加强运输组织，满足旅客出行需求，保障重点地区电煤运输供应。

1月1日，全国铁路发送旅客989.3万人次，同比增加48.1万人次，增长5.1%，开行旅客列车8934列，其中加开列车493列，铁路运输安全平稳有序。1月1日全天共发售车票907.8万张，其中互联网发售778.8万张，占比85.8%。

我国铁路部门统筹做好疫情防控和元旦小长假运输组织工作，精准投放运力、提升服务质量，全力服务旅客假日出行，加强运输组织保障重点地区电煤运输供应。哈尔滨局集团公司安排加开黑龙江省内动车组列车6对，对吉林、珲春、牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔方向14对动车组列车重联运行，满足短途旅客出行需求。呼和浩特局集团公司在呼和浩特、包头至北京间每日增开6趟高峰线动车组列车，助力冰雪旅游。郑州局集团公司长治北车站提前掌握煤炭企业运输生产和销售安排，及时对接供需双方，1月1日完成装车3042车。武汉局集团公司加开武汉至上海虹桥、武汉至宜昌东、汉口至利川、汉口至十堰东等43列客车。上海局集团公司徐州站、徐州东站针对部分旅客旅途中手机没电、欠费、遗失等特殊情况，在雷锋服务台设置4部亲情电话供旅客免费使用。南昌局集团公司南昌车站设置现金购票专窗，安排专人负责候车提醒和引导，提供免扫码、人工登记出站服务，方便老年旅客及使用非智能手机的旅客出行。广州局集团公司广州南站增加11个售退改多功能人工窗口，开启全部实名制验证通道、安检通道，开通5条急客通道，确保旅客安全便捷进站乘车。南宁局集团公司桂林站开辟旅游团队进出站通道迎接来自广州、深圳、贵阳、长沙等地的团队旅客。成都局集团公司安排专人入驻重庆珞璜电厂，全程参与冬季电煤车辆预报、调整、组织工作，高效串接电煤车到达、进厂卸车、空车外排等关键环节，保证重庆地区电力供应。昆明局集团公司针对大临铁路临沧站、昆玉河铁路河口北站边境防控压力较大的实际，密切配合地方防疫部门抓好站车防控。兰州局集团公司从强化电煤装卸入手，做到快装快卸，加快周转，提升电煤运输效率，每日电煤装车610车左右，卸车710车左右。乌鲁木齐局集团公司管内图木舒克支线铁路1月1日开通运营，沿线百姓出行更加方便快捷。

铁路部门提示广大旅客朋友，小长假期间列车开行具体情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；节日期间车站、列车客流较大，请旅客做好个人卫生防护，积极配合铁路部门落实站车防疫措施，共同营造安全健康的旅行环境。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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