原标题：重磅！“2020中国企业创新能力1000强”发布

《中国企业创新能力百千万排行榜》由中国人民大学企业创新课题组于2017年打造而成。课题组组长为中国人民大学中国经济改革与发展研究院研究员、经济学院教授陈彦斌，副组长为中国人民大学中国经济改革与发展研究院研究员、应用经济学院教授夏晓华，核心成员包括中国人民大学统计学院教授吴翌琳、中央财经大学经济学院副教授尹志锋和中国社会科学院经济研究所副编审陈小亮。排行榜每年发布一次，对中国所有高新技术企业的创新能力进行全覆盖、全方位的年度评价，是目前国内规模最大、理念最新的企业创新能力排行榜。

排行榜具有四方面鲜明特色。一是，覆盖面广。实现了对中国所有高新技术企业的全覆盖，2017年排行榜覆盖的企业数量为80000多家，2018年增加到100000多家，2019年增加到150000多家，2020年进一步增加到近220000家。二是，评价指标丰富。不仅包括专利数量指标和专利质量指标，还包括创新价值扩散、创新网络宣传等指标。三是，理念新颖。采用大数据、网络爬虫等多项数字技术准确提取商标和网络热度等指标信息。四是，基础数据详实可靠。排行榜依托于《中国企业创新能力数据库》，拥有信息完备、质量可靠的基础性数据作为支撑。

课题组基于《中国企业创新能力数据库》，对2020年中国高新技术企业创新能力的前100强、前1000强和前10000强进行了排名，并产生了相应榜单，现正式对外发布。（李南山）

(责编：夏晓伦、毕磊)