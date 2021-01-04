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平安租赁“金砖逐梦，向梦想投篮”志愿者活动落地湖北洪湖

2021年01月04日16:42 | 来源：人民网-财经频道
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12月24日，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）“金砖逐梦，向梦想投篮”志愿者活动在湖北洪湖举办。

瞿家湾镇地处湖北省洪湖市西部，作为湖北省18个森林城镇之一，三横两纵分布的自然水系，使整个瞿家湾似一颗耀眼的明珠，镶嵌在洪湖之滨。

瞿家湾镇平安希望小学建立于1931年，作为一所孕育自红色革命土地的学校，教育教学成绩显著，学生德智体全面发展。但由于资源有限，软硬件建设滞后，学校现有设施尚无法满足孩子们强身健体、娱乐运动的小愿望，拥有一个崭新的篮球场成为孩子们的小梦想。

平安租赁在了解到孩子们的愿望后，发挥自身业务优势，联动工程建设事业部合作客户湖北省工业建筑集团有限公司，抵御当地阴冷多雨的气候，克服困难按时交付。赶在严冬将至时为孩子们送上510平米的崭新篮球场，成为一份最特别的圣诞平安礼。

平安租赁工建制加事业群综合管理部总监陈雪娇在活动上作为篮球场捐赠方代表向学校送上祝福，她表示利用业务所长投身公益一直是平安租赁努力实践的方向，未来平安租赁还将邀请更多合作伙伴、带领更多公司员工一同参与进来，让爱心长存。

湖北省洪湖市瞿家湾镇副镇长彭辉代表当地政府与校方对平安租赁表达感谢，他表示，平安租赁的善举充分体现了企业对教育的支持和关心，全体师生将把这份感动付诸行动，学校将继续严谨办校，教师将继续诲人不倦，学生将继续奋发学习。

在捐赠援建的同时，平安租赁还为学校孩子们带来特别的圣诞体育课。来自公司不同部门的志愿者代表身穿充满圣诞元素的服装，带领学校孩子们在崭新的篮球场上体验了一场令人印象深刻的舞蹈课和体育课。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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