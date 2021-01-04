近日，北京我爱我家宣布推出15项安心服务，在二手房交易的售前、售中、售后全过程中为客户提供安心与便利。

据了解，我爱我家成立至今20年，早在2017年4月就推出相关服务并持续进行升级迭代。

北京我爱我家相关负责人表示，此次升级的15项服务，进一步实现对二手房买卖交易全流程覆盖，从售前的房源保真到售中阶段的资金安全、履约跟踪、法律顾问、时效管理、随时随地交易，再到售后的欠费垫付、房屋质量保障，体现了为客户安全、高效、便捷的购房体验护航。

上述负责人表示，“房地产经纪本质上是服务行业，15大安心服务是我爱我家持续践行‘客户为尊，服务至诚’理念的重要举措，也是全行业服务品质升级之路上的又一个新的里程碑。北京我爱我家将全力以赴推动15大安心服务落实落细，为客户打造更加安心、舒心、省心服务体验。”（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)