新华社北京1月4日电（记者吴雨）中国人民银行4日对外宣布，会同国家发展改革委等部门联合发布通知，进一步优化跨境人民币政策，发挥跨境人民币业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用。

近日，人民银行会同国家发展改革委、商务部、国资委、银保监会、外汇局联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》，自2021年2月4日起实施。通知涵盖推动更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资管理、便利个人经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户使用等五个方面内容，推出十多条举措。

通知提出，在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点；支持贸易新业态跨境人民币结算；根据商事制度改革，及时调整对业务办理及审核的要求。

在优化跨境人民币投融资管理方面，通知明确，放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。但同时强调，境内机构资本项目人民币收入，除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资；除经营范围中有明确许可的情形外，不得用于向非关联企业发放贷款；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）。

此外，通知还提出，支持境内银行在“展业三原则”的基础上，为个人办理经常项目下跨境人民币结算业务，进一步便利个人薪酬等合法合规收入的跨境收付业务。

人民银行表示，将会同相关部门做好通知的落地实施工作，加强对商业银行的业务指导，持续优化人民币跨境使用政策，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用。

(责编：郝江震、杨光宇)