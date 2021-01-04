财政部修改完善商业银行绩效评价办法
2021年01月04日23:16 | 来源：新华网
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新华社北京1月4日电（记者申铖）记者4日从财政部了解到，财政部日前印发《商业银行绩效评价办法》，对现行商业银行绩效评价办法进行修改完善。办法自2021年1月1日起施行。
现行商业银行绩效评价办法是金融企业绩效评价制度中四类（银行、保险、证券、其他）评价类别之一，建立于2009年，2016年曾进行修订，在推动商业银行提升经营效益、提高资产质量、坚持稳健经营等方面发挥了重要作用。
此次修改完善，旨在进一步发挥市场机制作用，激励商业银行更加有效贯彻落实国家宏观政策，更好服务微观经济、实体经济，为商业银行稳健运行、高质量发展和服务实体经济提供保障支撑。
根据办法，商业银行绩效评价指标体系，由修改完善前的盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力四类指标，调整为服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四类，每类权重均为25%，兼顾了考核重点和平衡关系。各单项指标权重依据重要性和引导功能确定，可适时根据国家宏观政策、实体经济需求、金融发展趋势等进行动态调整。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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