本报上海1月4日电 （记者谢卫群）4日，上海重大项目集中开工，64个重大项目总投资超过2700亿元。

此次集中开工的项目中，有重大产业和科创项目52个，涵盖集成电路、生物医药、人工智能等多个领域；基础设施、租赁住房等重大项目12个，涉及杨高路改建工程、海滨污水处理厂扩建工程等重要民生工程。

为加快发展在线新经济，“张江在线”和“长阳秀带” 两个在线新经济生态园同时揭牌。两个园区已分别落户一批领军企业，未来3年有望形成超150万平方米新产业载体。

《 人民日报 》（ 2021年01月05日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)