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全覆盖监控施工“零死角”确保现场工作安全稳步推进

2021年01月05日14:55 | 来源：海外网
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近日，中建二局华南公司星河雅宝高科创新园项目在星河地产集团综合考评中以优异的成绩，受到星河地产集团的高度认可，荣获“标杆工地”荣誉称号。

项目部现场管控严格，建立实名制智能化进场管理系统，所有人员必须佩戴安全帽刷卡后方可进入，并设立31个像位，全覆盖监控施工“零死角”，项目部通过智慧工地监控系统，监管人员24小时轮流监控，确保现场工作安全稳步推进。

项目部为项目员工提供安全体验仓，其中包括现场急救、高空作业、火灾消防等13个情景模拟用于培训演练，提高项目全体员工对应急突发事件的处理能力，同时，项目部搭建临边洞口防护、定化防护棚、现场临边防护等，为农民工友拉起一张“安全防护网”。

项目部通过样板取样、实量实测、工艺标准化等方面严格把控施工质量，将土建工艺施工的标准精细化，划分出基础垫层、砖胎模施工标准做法、混凝土楼盖后浇带模板独立支撑体系、内隔墙砌体植筋施工标准做法等46项工艺标准，严控质量关隘。

项目部打造绿色工地、智慧工地、文明工地。根据绿色施工有关规范标准，设置园林式办公区，配备环境监测系统进行精确降尘，并对建筑垃圾的回收利用。

此外，工程采用可持续能源的利用，建立地下水回收利用系统，通过沉淀池、集水井收集顶板雨水，经过澄清过滤后作为施工用水，从而减少水资源的浪费。

据悉，自2020年12月以来，星河雅宝项目部扬攻坚之志，勇当行业标兵，先后被评为龙岗区标杆工地食堂、星河地产集团标杆行动中的“标杆工地”称号，荣获外界诸多好评。(于右任)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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