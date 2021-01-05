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乐荟科创中心项目主体结构全面封顶

2021年01月05日15:01 | 来源：海外网
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12月30日，随着最后一方混凝土的浇筑完成，中建二局华南公司乐荟科创中心项目3#楼喜封金顶。此次浇筑历经15小时，总浇筑面积约1900平方米，混凝土用量为610.5立方米，3#楼的封顶标志着乐荟科创中心项目主体结构全面封顶。

自开工以来，乐荟科创中心项目先后面临地质条件复杂、地下水位不稳定、施工难度大、工期紧张等难题，项目管理团队发扬二局铁军精神，攻坚克难，高质量完成生产任务；同时项目坚持创新驱动发展战略，通过科技创新，不断攻克施工过程中的技术难题，在全国BIM大赛中取得优异的成绩，获得了羊城工匠杯和优路杯铜奖。一种施工现场喷水降尘装置”与“一种自降压式具有高密封结构的防水构件”两项技术更是荣获实用新型专利。

项目建设工程中始终坚持将安全和质量摆在首位，确保安全事故零发生，安全质量有保证，并荣获2020年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地、2020年下半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、2020年广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地等多项奖项。

据悉，乐荟科创中心项目场地位于广东省深圳市龙岗区坂田街道坂田村。该项目建设用地面积约5万平方米，总建筑面积为32.76万平方米，地下室3层，深度约11.5米，地下室单层面积约4万多平方。建筑主体分为塔楼与裙楼，包括2栋高层宿舍、2栋超高层产业研发、4栋高层产业研发以及2栋低层产业研发组成，项目建成后将成为坂田区新地标。(谢柳雅)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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