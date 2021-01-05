新华社贵阳12月29日电 面对贫困山区乡村地处偏远、缺乏可抵押资产、贫困人口文化水平相对较低等情况，贵州富民村镇银行主动作为，通过产品和渠道创新，延伸服务覆盖面，努力提升服务效率，推动普惠金融与精准脱贫深度融合，打通农村金融服务“最后一公里”。

据介绍，近年来，贵州富民村镇银行重点打造推出信用保证类特色贷款产品，简化办贷手续，比如金沙富民村镇银行推出的“富民贷”扶贫再贷款，共向县域建档立卡贫困户和农户发放10185万元，带动2037户建档立卡贫困户就业、受益老百姓达2300余人。

同时，贵州富民村镇银行加快服务渠道转型，努力提升农村普惠金融覆盖面和服务效率。便民金融服务点是富民村镇银行延伸金融服务覆盖面、服务村居需求的有效载体，主要任务就是面向周边村居的老百姓办理开卡、水电费代扣、转账汇款等非现金类业务，方便群众办理业务。

为了推进“整村建档、连片授信”的网格化服务，贵州威宁、开阳、赫章等地的富民村镇银行大力发展“流动银行”，从2017年开始投入使用“无线移动业务终端”，为地理位置偏远、资金需求集中的农户或三农产业提供足不出户的“一站式”上门服务。到2020年9月末，贵州富民村镇银行共配置移动开卡机148台，设立便民金融服务点51个。

面对金融科技迅猛发展的浪潮，贵州富民村镇银行也在加快技术提升，自2020年4月以来，已经有21家富民村镇银行引入发起行“富民快贷”技术，依托大数据授信、活体识别、手机端移动办贷等技术，最快几分钟完成申请办理、放款，让远在山区的群众享受到“一次不用跑”的普惠金融服务。

截至2020年9月末，贵州富民村镇银行“富民快贷”技术在贵州地区试点以来已完成大数据普惠授信2.32万户，在线投放信贷资金9.94亿元，使“打通农村金融服务最后一公里”从目标变成现实。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)