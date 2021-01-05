人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

海外人士认为中国“三农”工作经验值得借鉴

2021年01月05日15:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月5日电 综述：海外人士认为中国“三农”工作经验值得借鉴

　　新华社记者

　　海外人士近日表示，中国日前召开的中央农村工作会议进一步提出巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，这凸显中国对“三农”工作的高度重视，中国“三农”工作经验值得其他发展中国家借鉴。

　　巴西里约热内卢州立大学经济学教授埃利亚斯·雅布尔接受新华社记者采访时表示，中国脱贫攻坚取得重大胜利，彰显社会主义制度优越性。雅布尔认为，中国在经济发展的众多领域树立了标杆。

　　阿根廷中国问题专家、国家参议院顾问卢卡斯·瓜尔达告诉记者，中国高度重视农业、农村、农民问题，在新冠疫情肆虐的背景下仍如期完成新时代脱贫攻坚目标任务实属不易。

　　柬埔寨内阁办公厅发言人埃塔非常关注中国的扶贫机制。他表示，中国在疫情下如期完成脱贫攻坚目标任务值得称赞，期待了解中国政府和人民如何落实计划并一步步实现目标。

　　泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐表示，如期完成脱贫攻坚目标，凸显中国在这一领域作出巨大努力，中国脱贫经验能给其他国家带来重要启发。

　　2020年，在疫情带来重大不利影响的背景下，中国克服困难实现粮食丰收，彰显了中国努力保障粮食安全的决心。中央农村工作会议强调，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。

　　瓜尔达表示，疫情给全球经济带来前所未有的挑战，国际贸易受到巨大冲击，这可能导致全球粮食价格上涨，令最贫穷国家陷入危机。中国作为全球第一人口大国，粮食产量得到保障，对稳定世界粮食价格将起到积极作用。

　　埃塔说，中国具备保障自身粮食安全的能力并非巧合，大规模粮食供应需要统筹各种资源，不仅要有技术、财政等支持，还需要机制保障、辛勤劳作和正确领导。他表示，粮食安全是世界和平与发展的重要保障，中国实现粮食基本自给为世界粮食安全作出重要贡献。

　　“我们生活在一个紧密联系的世界。中国成功保障自身粮食安全的做法，值得其他国家学习。”埃塔说。

　　联合国世界粮食计划署驻东帝汶代表刘大耕告诉记者，中国发展农业农村的经验在联合国获得广泛肯定，中国探索农业农村发展的新模式、新业态、新路径以及新理念，将会得到全世界更广泛的认同与赞誉。

　　他说，此次中央农村工作会议受到国际社会高度关注，中国的扶贫与乡村振兴举措，比如精准扶贫、农村电子商务等，可以成为中国对外合作援助的重要组成部分。（参与记者：周星竹、倪瑞捷、梁辉、毛鹏飞、任芊）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五年来长江经济带发展取得五方面历史性成就
　　人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，五年来推动长江经济带发展取得历史性成就主要体现在五个方面： 一是经济保持持续健康发展。…
发改委：长江经济带发展现三方面转折性变化
　　人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，长江经济带发展转折性变化主要表现在三个方面： 一是干部群众的思想意识发生了根本变化。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved