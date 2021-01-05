新华社北京1月5日电 综述：海外人士认为中国“三农”工作经验值得借鉴

新华社记者

海外人士近日表示，中国日前召开的中央农村工作会议进一步提出巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，这凸显中国对“三农”工作的高度重视，中国“三农”工作经验值得其他发展中国家借鉴。

巴西里约热内卢州立大学经济学教授埃利亚斯·雅布尔接受新华社记者采访时表示，中国脱贫攻坚取得重大胜利，彰显社会主义制度优越性。雅布尔认为，中国在经济发展的众多领域树立了标杆。

阿根廷中国问题专家、国家参议院顾问卢卡斯·瓜尔达告诉记者，中国高度重视农业、农村、农民问题，在新冠疫情肆虐的背景下仍如期完成新时代脱贫攻坚目标任务实属不易。

柬埔寨内阁办公厅发言人埃塔非常关注中国的扶贫机制。他表示，中国在疫情下如期完成脱贫攻坚目标任务值得称赞，期待了解中国政府和人民如何落实计划并一步步实现目标。

泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐表示，如期完成脱贫攻坚目标，凸显中国在这一领域作出巨大努力，中国脱贫经验能给其他国家带来重要启发。

2020年，在疫情带来重大不利影响的背景下，中国克服困难实现粮食丰收，彰显了中国努力保障粮食安全的决心。中央农村工作会议强调，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。

瓜尔达表示，疫情给全球经济带来前所未有的挑战，国际贸易受到巨大冲击，这可能导致全球粮食价格上涨，令最贫穷国家陷入危机。中国作为全球第一人口大国，粮食产量得到保障，对稳定世界粮食价格将起到积极作用。

埃塔说，中国具备保障自身粮食安全的能力并非巧合，大规模粮食供应需要统筹各种资源，不仅要有技术、财政等支持，还需要机制保障、辛勤劳作和正确领导。他表示，粮食安全是世界和平与发展的重要保障，中国实现粮食基本自给为世界粮食安全作出重要贡献。

“我们生活在一个紧密联系的世界。中国成功保障自身粮食安全的做法，值得其他国家学习。”埃塔说。

联合国世界粮食计划署驻东帝汶代表刘大耕告诉记者，中国发展农业农村的经验在联合国获得广泛肯定，中国探索农业农村发展的新模式、新业态、新路径以及新理念，将会得到全世界更广泛的认同与赞誉。

他说，此次中央农村工作会议受到国际社会高度关注，中国的扶贫与乡村振兴举措，比如精准扶贫、农村电子商务等，可以成为中国对外合作援助的重要组成部分。（参与记者：周星竹、倪瑞捷、梁辉、毛鹏飞、任芊）

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