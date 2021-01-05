新华社上海1月5日电（记者周琳）记者从上海市经信委获悉，上海将坚持整体性转变、全方位赋能，从经济、生活、治理等三方面，全面推进城市数字化转型。

4日晚间，《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》公布。根据这份文件，在经济层面，上海将加快推动数字产业化、产业数字化，放大数字经济的辐射带动作用，做优做强城市核心功能；在生活方面，上海将打造智能便捷的数字化公共服务体系，加强政府、企业、社会等各类信息系统的业务协同、数据联动，提高城市生活品质；在治理方面，上海将打造科学化、精细化、智能化的超大城市“数治”新范式，提高现代化治理效能。

上海市经信委主任吴金城表示，下一步，上海将着重从企业市民和城市运行高频急难的问题难点中发现数字化转型的应用场景，引导市场主体参与数字化转型场景运营，使人人都成为数据的生产者、治理者、使用者、获益者，以数字化激发城市生命体每一个“细胞”的活力。比如，打造30分钟就医服务、30秒入住酒店、为老服务“一键通”、停车服务“随心约”、出行即服务平台等便民示范应用。

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