打好“组合拳”啃下“硬骨头” 光大银行精准扶贫助力打通致富路
近日，由人民网主办的“2020人民企业社会责任高峰论坛暨第十五届人民企业社会责任奖评选”及第三届“中国优秀扶贫案例”报告会在北京举行。光大银行荣获第十五届人民企业社会责任奖——年度扶贫奖；同时，光大银行购精彩电商扶贫案例入选中国优秀扶贫案例。
精准扶贫，离不开金融助力。2016年3月，中国人民银行、国家发展改革委、财政部等部门联合印发《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》，提出要以发展普惠金融为根基，全力推动贫困地区金融服务到村到户到人，努力让每一个符合条件的贫困人口都能按需求便捷获得贷款，让每一个需要金融服务的贫困人口都能便捷享受到现代化金融服务。
近年来，作为金融国家队的一员，光大银行在集团党委、集团扶贫办的统一领导下，采取多种有效措施积极推动各项扶贫工作，在捐赠扶贫、产业扶贫、消费扶贫、金融扶贫等方面取得了积极成效，扶贫成果显著。
变“输血”为“造血”，金融“活水”畅通脱贫“脉络”
发展扶贫产业，“缺资金”“贷款难”仍是重要制约因素。为充分发挥金融企业在扶贫攻坚中的作用，光大银行深入贫困地区，下沉设立分支机构，开展金融实地帮扶，加大了对光大集团定点帮扶湖南省三个贫困县的金融扶持力度，拓宽贫困地区企业融资渠道。
在机构布设方面，自2017年起，光大银行陆续在集团定点帮扶地区湖南省永州市、娄底市、湘西州分别设立了3家二级分行，在新田县、新化县设立了2家县域支行，古丈县由湘西分行辐射，机构网点“3+2”，做到集团对口帮扶贫困县机构全覆盖，增加贫困地区金融供给，变“输血”为“造血”，助推贫困地区的产业、商业做大做强。
为解决偏远地区村民取款不便的问题，光大银行在新田县门楼下村、新化县温塘镇布设了CRS离行式存取款一体机、助农POS设备及移动发卡机，有效解决村民出行难、排队难、取款难的问题，让村民享受到更为便捷的金融服务。
在业务开展方面。截至2020年11月末，永州分行存款余额14.88亿元，贷款余额17.88亿元，给予当地政府、企业累计授信33.66亿元；娄底分行存款余额29.16亿元，贷款余额23.96亿元，给予当地政府、企业累计授信61.2亿元；湘西分行存款余额9.21亿元，贷款余额13.36亿元，给予当地政府、企业累计授信13.07亿元，切实助推当地打好脱贫攻坚战。
聚焦关键领域，信贷支持释放产业扶贫新效能
信贷支持能够解决贫困地区的资金短缺问题，增强贫困群众内生动力，助力实现地区发展和贫困户增收的双赢。自脱贫攻坚战打响以来，光大银行在全面支持贫困地区经济发展的同时，坚持把金融精准扶贫作为重要任务，抓住产业扶贫“牛鼻子”，出台了精准扶贫“惠计划”，引导分行积极主动地开展扶贫信贷投放，让困难群众真正享受金融扶贫带来的“红利”。
在金融信贷扶贫实践中，光大集团提出了“贫困地区机构存贷比可以超过100%”的工作要求，为提高信贷支持力度，以信贷资源催生发展动力。截至2020年11月末，光大银行精准扶贫贷款余额251.3亿元，较上年末增加54.59亿元。其中，产业扶贫贷款余额97.23亿元，较年初增加35.45亿元，增速57%。光大银行各分行通过加大对贫困地区的产业发展支持，增强贫困地区的造血功能，以构建可持续的金融扶贫长效机制。
电商扶贫创新发力，拓展消费扶贫新渠道
消费扶贫，一头连着贫困地区，一头连着广阔市场，它的最大特点是运用市场机制，动员社会力量参与到扶贫过程中。近年来，光大银行着力开展消费扶贫，帮助贫困地区缓解特色农产品滞销困难。
消费扶贫是产业扶贫的“最后一公里”。光大银行以上率下带头推动消费扶贫，为贫困县产品宣传搭平台、拓展销售渠道。通过福利集采、扶贫产品进食堂、进超市等方式大力开展采购，利用内外部渠道进行宣传推广，建立进食堂、进超市、进驻空中商城等长效帮扶机制，同时号召、动员分行加大消费扶贫采购力度，共同努力为脱贫攻坚贡献力量。自2016年以来，全行累计购买贫困地区农产品6524万元，2020年采购4322万元。
值得关注的是，在电商扶贫方面，此次获评“第三届中国优秀扶贫案例”的购精彩平台，亦是光大银行全维度开展扶贫工作、彰显金融国家队担当的动人缩影。光大银行打造的集“金融+生活”场景平台和“电商扶贫”平台于一体的光大购精彩平台，创造性地从市场扶贫角度入手，成功探索出一条电商扶贫的新路径。购精彩平台对全国贫困地区产品推行“三免一合”的优惠政策，即免开发费、免入场费、免导流费与合作营销，采用产业扶贫+消费扶贫+金融扶贫的“组合拳”，真正将电商模式引进来，让扶贫商品走出去。截至2020年末，光大购精彩共帮助18个省80个国家级贫困县，帮扶扶贫企业超百家，累计销售额8382万元，2020年扶贫商品销售额达5082万元，扶贫商品销售额连续两年翻番。
为打通农产品从地头出来的“最先一公里”和到消费者手上的“最后一公里”，购精彩平台全方位帮助贫困县商户农户出谋划策，从包装设计、品牌打造、营销宣传、物流发货、售后跟踪等方面发力，提升企业内生发展能力，帮扶并树立了“米大姐”“山药姑娘”“素颜橙”“古丈茶”等产业扶贫典型案例。通过积极创新推广模式和销售渠道，开展扶贫直播带货，打造专属扶贫馆，助力湖北以及52个未摘帽县，推进扶贫商品“五进”，联合外部机构开展消费扶贫，集采、零售双管齐下，网销、直播齐上阵，不断提升消费扶贫力度。充分发挥银行电商的金融功能优势，创新推进“电商+融资+扶贫”的结合，为贫困地区提供融资支持和金融服务，为贫困县商户提供资金扶持，并将商户销售的扶贫商品通过购精彩平台销往全国。（牛广文）
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