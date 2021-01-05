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新战略显成效 恒大2020年卖7233亿创新高

2021年01月05日21:02 | 来源：环球网
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受疫情影响，2020年的楼市一度陷入冰封期，不少房企更面临“生存危机”。但对中国恒大（3333.HK）而言，似乎并没有“寒冬”一说。

1月5日，恒大公布2020年销售业绩，数据甚为抢眼：全年实现合约销售额7232.5亿，同比增长20.3%；合约销售面积8085.6万平方米，同比增长38.3%；全年实现销售回款6531.6亿，同比增长38.5%，全年销售回款率达90.3%。

分析认为，恒大业绩之所以能实现逆市大增，与其3月提出的“高增长、控规模、降负债”发展战略密不可分。

“高增长”，是新战略的第一要事。今年年初，在同行还在焦虑如何“活下去”之时，恒大率先开启“网上卖房”颠覆式革命，成功化“危”为“机”，并借助一系列营销组合拳迅速突围，抢跑楼市。最终仅11个月便提前完成全年6500亿目标，全年达标率高达111%。

得益于业绩的高增长，恒大的现金流也更为充裕。高达6531.6亿的销售回款，不仅让恒大更好应对复杂多变的市场环境，也进一步推动负债的大幅下降。

“降负债”是恒大新战略的核心。除了依赖高增长，2020年以来，恒大还通过严控土储、分拆优质资产上市等动作，不断加快降负债的步伐。其中，仅物业的引资和分拆上市，就为公司带来高达约300亿港元的现金流，进一步夯实资金面。

据披露，自3月宣布大力降负债以来，短短9个月时间，恒大有息负债下降了1578亿，顺利完成“每年有息负债下降1500亿”的目标，由此充分可见恒大新战略的显著成效。

踏入2021年，“高增长、控规模、降负债”依然是恒大坚定执行的“主旋律”，在此基础上，恒大更提出了全新目标——全年销售7500亿，有息负债再下降1500亿。

对此，恒大已早有筹谋，房车宝便是其高增长的有力“武器”。

作为全球唯一房产、汽车线上线下全渠道交易服务平台，房车宝拥有全民经纪人会员2162万，线下门店30635家，年精准导流实地看房客户超2000万，年交易规模1.2万亿。庞大的会员基数和销售渠道，加上独创的全民经纪人模式，无疑有助于恒大迅速打开更大市场面，全面刺激业绩的快速攀升。

接下来，恒大又将交出一份怎样的成绩单，不妨拭目以待。

(责编：许维娜、夏晓伦)

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