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海南自贸港交通工具及游艇“零关税”怎么落地？海关总署发文了

2021年01月05日23:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月5日电（记者刘红霞）海关总署5日发布2021年第1号公告，对海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的适用范围和监管方式予以进一步明确。

　　当天发布的《海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策海关实施办法（试行）》明确，全岛封关运作前，对海南自贸港注册登记并具有独立法人资格，从事交通运输、旅游业的企业（航空企业须以海南自贸港为主营运基地），进口用于交通运输、旅游业的船舶、航空器、车辆等营运用交通工具及游艇，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

　　办法指出，“零关税”交通工具及游艇仅限海南自贸港企业营运自用，并依法接受海关监管。监管年限方面，船舶（含游艇）以及航空器为8年，车辆为6年。

　　办法规定，在海关监管年限内，企业应当于每年6月30日（含当日）以前向其所在地海关提交上一年度“零关税”交通工具及游艇使用情况的报告。

　　办法明确，企业不得以“零关税”交通工具及游艇向银行或非银行金融机构以外的公民、法人或者非法人其他组织办理贷款抵押。除特殊情形外，企业申请办理“零关税”交通工具及游艇转让、申请贷款抵押等手续的，主管海关应自受理申请之日起10个工作日内作出是否同意的决定。

　　办法指出，如果企业违反相关规定以及将“零关税”交通工具及游艇移作他用，应按规定补缴相关进口税款。补税的完税价格以“零关税”交通工具及游艇原进口时的完税价格为基础，按照需要补缴税款的时间与监管年限的比例进行折算。

　　海关总署明确，违反本办法规定、构成走私行为或者违反海关监管规定行为的，由海关依照《中华人民共和国海关法》和《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》的有关规定予以处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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