本报记者 赵展慧

一块块亮闪闪的铝锭排队进入车间，通过融化冷却，进入蒸汽袅袅的挤压机，随即变身为一个个制作窗框用的铝型材……来到广东佛山市坚美铝业公司车间，生产场景热火朝天。尽管受到疫情影响，坚美铝业发展步伐依然较快，预计2020年产值增长超过20%。

面对激烈的市场竞争，传统制造企业如何实现较快增长？走进企业展厅，答案渐渐清晰——

打开窗户，是嘈杂的雨声和风声；关上窗户，噪音和寒风就被严严实实地挡在外面，一旁噪音监测计显示的分贝计数马上从两位数变成了零。“这种以铝为型材的高端门窗隔音隔热保温效果好，还有防弹防爆防火功能，越来越受到消费者欢迎。”坚美铝业董事长曹湛斌告诉记者，正是这种高端门窗产品，为企业打开了市场新空间，“以前，我们以生产销售建筑铝材为主，近年来向产业链下游的门窗产业进军，先后开发了80多款适用于各种气候条件的产品，还投资5亿元新建了智能化系统门窗生产基地。”在曹湛斌看来，未来老百姓对居住的要求会越来越高，高端门窗的市场蛋糕也会越做越大，“巨大的国内需求给了我们迎难而上的信心。”

在适应消费需求、延伸产业链条的同时，坚美铝业也坚持研发创新、加快升级脚步。成立专业检测实验室，研发获得专利700多项，参与制定行业、国家乃至国际标准……一系列创新投入下，坚美的产品从建筑铝材向高端工业铝材升级，开始为汽车、船舶、轨道列车等提供轻量化铝材，还可为5G基站系统供应高端铝合金产品。

坚美铝业所在的广东佛山市，是传统制造业重镇。改革开放以来，从陶瓷等家居材料到风扇、冰箱、洗衣机、微波炉、电饭煲等家用电器，这些贴近百姓生活的制造业在佛山得到快速发展。如今，佛山的陶瓷机械、木工机械、塑料机械产业在全国市场的占有率分别达到90%、60%和30%。

近年来，佛山在发挥工业基础优势、持续做强传统制造业的同时，切实提升技术创新能力、加快发展高端制造业。“不创新、不升级，制造业发展后劲就会不足。”佛山市委常委、常务副市长蔡家华介绍，2019年佛山拿出近百亿元用于科技创新，与中科院、清华大学、武汉理工大学等合作建设创新平台，鼓励传统企业开展技改，以智能制造为主攻方向推动传统产业转型升级，“未来，佛山将与广州携手打造先进装备制造、汽车、新一代信息技术、生物医药与健康四大产业集群。”

《 人民日报 》（ 2021年01月06日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)