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湖南家政服务业近3年培训农民工20万余人

一技在手 致富有门

本报记者  申智林
2021年01月06日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　最近，因为家里有些忙，谢妹完成了与客户约定的服务时长，决定先回趟老家。临回老家前，公司有些不舍——心细，手脚麻利，好多客户指定要谢妹照顾宝宝。谢妹曾经是湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇岩头山村的建档立卡贫困户。2020年年初，她从老家来到长沙，成了一名家政服务公司的育婴师。

　　作为“百城万村”家政扶贫试点省份，2017年底，湖南在商务厅、人社厅等部门的牵头下，引导湖南省家庭服务业协会鼓励、组织、吸纳农民工，特别是建档立卡贫困户到各家政服务类企业就业。

　　谢妹便是其中一员。在做育婴师之前，谢妹在家一边带孩子，一边务农。这几年，眼看着家庭开销越来越大，她萌生了进城打工的念头，但一无技能，二无门路，一时间有些犯愁。

　　恰好，湖南一家家政服务公司的负责人彭永谊到泸溪县授课。了解到家政服务行业的前景不错，谢妹安排好家里的事情，就赶到了位于白沙镇的泸溪县职教中心，参加为期18天的免费培训。

　　虽然已经拉扯大两个娃，谢妹还是被老师的讲解震撼到了——照顾孩子，原来还有这么多学问。之后，她来到了彭永谊的公司。在公司的组织下，谢妹开始系统提升技能，去年3月份，正式成为一名育婴师。

　　第一次到客户家，做辅食、唱儿歌、做游戏、给孩子换洗……谢妹又找到了当初带娃的感觉，不同的是，现在有一套更科学的方法作为指导。26天后，顺利完成首个排班，谢妹拿到了入职后的第一笔收入4000多元，比在老家的收入提升不少。

　　“家政服务行业市场广阔，低收入家庭剩余劳动力经培训后，可基本满足一般家庭对家政从业者的要求，就业扶贫效果明显。”彭永谊告诉记者，目前仅在公司稳定就业的已脱贫建档立卡户就有100多人，公司近年来在长沙、常德、平江、邵阳等地完成了2000余名低收入劳动者的家政培训。

　　“自2018年以来，截至2020年11月底，湖南14个市州共培训了农民工20万余人，其中60%已上岗，已脱贫建档立卡户超3万人。”湖南省家庭服务业协会副秘书长朱斌说。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月06日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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