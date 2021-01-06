房贷新规下部分“踩线”银行股承压 银行板块显著调整
1月5日，银行板块继续调整，多只个股跌幅超4%。业内人士指出，近两日银行板块调整或与此前发布的房贷新规有关，部分银行房贷占比超出规定上限，亟待控制房贷增量或压降存量。不过长期来看，此次对于房贷集中度的管控有助于银行降低风险敞口、优化贷款结构，行业基本面向好趋势不改。
银行板块显著调整
2021年前两个交易日，银行板块出现明显调整迹象。同花顺数据显示，截至1月5日收盘，银行板块内23只个股飘绿，郑州银行、兴业银行日跌幅在4%以上。从近两个交易日来看，申万一级银行业指数累计下跌3.06%，成都银行两日下跌11%，兴业银行、杭州银行两日跌幅超过9%。
有分析人士指出，部分银行股承压或与近日监管部门下发的房贷新规有关。2020年12月31日，人民银行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（以下简称《通知》），决定建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，分档设置房地产贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限。《通知》自2021年1月1日起实施。同时对占比超标的银行设置2年或4年调整过渡期。
按照《通知》要求，房地产贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限分为五档：中资大型银行分别是40%和32.5%；中资中型银行分别是27.5%和20%；中资小型银行和非县域农合机构分别是22.5%和17.5%；县域农合机构分别是17.5%和12.5%；村镇银行分别是12.5%和7.5%。
《经济参考报》记者梳理同花顺数据显示，以2020年中报数据作为参考，近日深度调整的上市银行大都涉及房贷余额占比“超标”。以近两日跌幅最大的成都银行为例，2020年中报显示，其个人住房贷款余额为662.09亿元，占贷款总额比值达到26.02%，远超其所属的第三档中资小型银行上限。而据中金公司统计，目前35家上市银行中，超过10家银行的个人住房贷款或房地产贷款占比超出上限。
行业基本面稳中向好
业内人士指出，这一举措有助于银行降低风险敞口，优化贷款结构，且长期来看对于银行的规模增长影响有限。
浙商证券表示，对于房地产贷款集中度占比限额进行管理，有助于银行降低风险敞口，防范金融风险。限额不仅可以降低单一银行房贷风险敞口，有助于防范金融风险，降低地产市场波动对银行的冲击，还助于优化银行贷款结构。
还有机构指出，此次属于结构调整而非信用收紧，对银行规模增长影响有限。中银证券表示，从统计的“超标”银行来看，大行更需对按揭贷款进行整改，大部分超标的中小型银行更多体现在对公房地产贷款领域。实际上，此次监管是结构的调整而非信用的收紧，预计“超标”银行将调整自身信贷结构，因此对银行整体规模扩张影响有限。
不过，银行之间仍存在差异化影响。光大证券指出，目前金融机构按揭贷款整体占比大致在20%左右，总体稳定。但由于不同银行贷款存量占比存在差异，其未来贷款增长结构或受到一定影响。此外，根据《通知》要求，即便占比较低的银行，未来也不太存在大幅提升房地产贷款、按揭贷款的可能。
因此，部分“超标”银行需要对2021年资产配置作出新安排。光大证券预计，除支持经济重点领域和薄弱环节外，中小银行下一阶段发力的重点可能在非按揭其他零售业务，包括信用卡、综合消费贷款、场景化金融等。
此外，考虑到实际执行层面并非“政策急转弯”，且上市银行“超标”个体数有限，机构普遍认为，此次整改压力可控，银行板块2021年的收益表现仍然可期。
此前两部门在答记者问时就表示，2019年以来，人民银行、银保监会已就房地产贷款集中度管理制度开展了广泛调研，目前，大部分银行业金融机构符合管理要求，对于个别调降压力较大的银行，通过延长过渡期等方式差异化处理，确保政策平稳实施。根据《通知》，2020年12月末，对于房地产贷款占比、个人住房贷款占比超出管理要求，在2个百分点以内的调整过渡期为2年，在2个百分点及以上的调整过渡期则为4年。
中银证券表示，此次监管要求下，上市银行超标个体数目有限，整改压力可控。在经济稳步复苏以及银行板块具备高估值安全垫（对应2021年市净率为0.74x）的背景下，仍看好银行板块2021年绝对收益表现。国信证券也认为，《通知》的出台是对此前房地产相关监管导向的制度化，对行业基本面实质性影响有限，银行板块的调整更多是情绪层面的反映，目前行业基本面稳中向好，估值处于历史低位。
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