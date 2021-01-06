2020年受疫情影响，全国各行业均受到不同程度的影响。万达集团表示，今年以来集团积极应对市场变化，2020年万达实体服务业经营业绩实现稳健增长。

万达集团相关负责人介绍，2020年全国万达广场出租率99.4%，租金收缴率99.9%；为支持中小商户抗击疫情，2020年全国万达广场减免租金超过43.3亿元，如扣除这一因素影响，2020年全国万达广场租金同比2019年增长8.1%。以2020年第四季度为例，全国368个万达广场客流同比增长6.4%，销售额同比增长15.8%；全国可比万达广场客流同比2019年回升至97.4%，全国可比万达广场销售额同比2019年增长7.7%。

2020年第四季度万达电影国内影城电影票房恢复至2019年同期的86.5%，根据官方数据，同期全国电影市场票房恢复度为73.6%，万达电影票房恢复水平比全国水平高12.9%；2020年，万达电影全国票房市场占有率达15.4%，比2019年提升1.2个百分点。

2020年第四季度万达宝贝王儿童乐园客流恢复至2019年同期的91%，收入恢复至2019年同期的100%。万达酒店管理公司2020年第四季度收入达到2019年同期的102.7%。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)