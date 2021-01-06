近日，“风向2021何宝宏思享会”在北京举办，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）云计算与大数据研究所所长何宝宏基于20余年的互联网技术研究经验，剖析了数据中心、区块链、大数据、人工智能等现状，并对未来几年的发展趋势作出展望。

“服务是商业的，基础设施是社会的”

从技术的角度看，新基建是新技术发展从技术产品化到产品服务化之后，第三个发展阶段的产物，也是技术发展重要性逐步提升的一个过程。

在何宝宏看来，与以往技术发展阶段强调商业属性不同的是新型基础设施首先要强调社会属性，要体现社会责任。新型基础设施是开放的生态，要特别注重合规性，保持中立性，此外，还有注重标准化。新型基础设施由于需要给第三方提供服务的，因此需要可解释、可审计、可追溯，与此同时，还要注重普惠性，不能让新基建只惠及一线城市，发达地区，高端人群，需要惠及所有的人群。

“所以，普惠、数字鸿沟的问题是新基建必须要关注的，不能简单地认为服务就是基础设施，它们之间有关系，但是升级以后才是新型基础设施。同时，新基建的发展过程还有很多问题要警惕，如重复建设、废弃数据中心、碳排放等方面的问题。” 何宝宏说。

“新基建与服务，基础设施与服务是两个概念，不能简单地理解成服务就是基础设施。新基建一直在路上，一定要踏准节奏，稳步前行。”何宝宏强调。

“数据中心是下一波技术创新的制高点”

当前，全球数据中心以每年10%增速发展，“市场增长及未来的确定性非常明显，任何技术与业务的发展，将会拉动对数据中心的需求。数据中心持续稳定的增长，未来确定性非常明确。数据中心要从面向互联网的数据中心升级到面向全社会的，面向数字社会，面向新基建的，社会型的基础设施。”何宝宏表示。

他认为，过去，计算机的历史就是数据中心的未来；现在，互联网的历史就是新基建时代数据中心的未来。随着“新基建”概念的提出，第三方运营商崛起，数据中心会越来越多。同时，数据中心正在从一个资金密集型和劳动密集型产业，变成一个技术密集型行业。

“尽管数据中心之前在标准化、预置化、工程化、模块化方面取得了非常大的进步，但与高度标准化、流程化以及并行化还有很大的距离，发展空间非常大。未来数据中心不仅要为互联网服务，要为工业等众多的行业领域服务。”何宝宏说。

“云计算还在持续输出影响力”

何宝宏认为，未来五年，公有云的市场占比将稳步提升，私有云的市场继续群雄逐鹿。公有云市场规模略高于私有云，未来，增长速度会高于私有云；私有云的市场是碎片化的，因行业知识不同，定制化的需求非常明显。

何宝宏表示，从技术角度看，底层的IaaS已基本成熟，目前竞争主要在PaaS和SaaS。对比国外SaaS发展的情况，国内SaaS服务市场整体增速较快，细分垂直行业上云需求较大，发展空间巨大。

同时，云原生的概念也正在持续丰富和拓展中，以容器、微服务和DevOps为代表的云原生技术快速发展，已经延伸至底层融合、安全、编排及管理、监测分析和场景化。云原生充分发挥本身的优势和特点，创新性研发新的应用。

何宝宏强调，计算的波动，将会导致了财富的聚散。传统电信网络时代，控制和计算在网络的中间，于是电信运营商兴起并占据主导位置；在互联网时代，控制和计算则在网络的两端，电信运营商只能作为比特管道，导致了数据中心和手机领域的繁荣；云计算时代，控制和计算逐步从用户侧迁移至数据中心和云计算供给侧。整个数字基础设施的关键点和控制点一直在摆动，控制和计算在哪里，创新和人才就在哪里，财富就在哪里。

在何宝宏看来，云计算产业发展到高级阶段有四个指标作为参考，首先，GDP的增长开始用云量，用算力的消耗量来衡量；其次，从行业指标来看，面向大众的、互联网的、新型基础设施的公有云的市场规模远远超过了私有云；再次，企业数字化转型中，企业内部的后勤保障部门与信息中心合并；最后，从业人员主体从以大学生占比为主发展到80%来自技校的学生。（实习生黄多）

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