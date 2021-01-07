本报记者 冉永平

2020年是国企改革三年行动的开局之年。作为特大型国有企业，中国石化高度重视这项工作，于2020年10月9日审议通过了《集团公司深化改革三年行动实施方案（2020—2022年）》和《集团公司深化改革三年行动工作台账（2020—2022年）》，将重点改革工作分解细化为80条具体改革任务。

改革要落实落细。“每一项任务都落实到具体部门，各部门再将任务分解细化，层层落实到配合部门和单位、责任领导、牵头处室、联络人等。”中国石化深改办相关负责人告诉记者。

改革要倒排工期。要分层分类深化混合所有制改革，对具备条件的所出资企业混合所有制改革进行研究评估，成熟一个推进一个；要全面推进用工市场化，实行有利于吸引和留住关键岗位核心骨干人才的政策；要灵活开展多种方式中长期激励，将业绩考核和激励水平“双对标”；要强化科技创新激励，推动研究院所薪酬制度改革，进一步激发科研人员创新创效活力……目前，中国石化已完成第一阶段研究部署，进入组织落实的第二阶段。2022年10月至2022年12月为第三阶段，重点开展总结评估。

改革要精准发力。中国石化明确，对于非主业、非优势业务和无效资产、负效资产，到2022年将基本完成存量资产优化和调整；对于和主业密切相关的业务，通过资本运作逐步注入上市部分，或通过合资、租赁等方式实现与主业协同发展；对于和主业关联度小、市场化竞争充分、专业化发展前景好的业务，通过实施混改等方式推进市场化运营和专业化发展；对于长期亏损、扭亏无望的业务，推进重组整合或关停退出，到2022年全面完成处置治理任务。

改革要攻坚克难。作为老企业，中国石化退休人员较多，社会化管理难度较大。面对困难，中国石化将4个目标按旬细化分解为13个工作节点，对142家所属单位下达节点工作计划。截至2020年12月上旬，81.4万退休人员全部平稳完成人事档案等移交，提前完成国资委确定的任务目标。按照部署，中国石化将继续做好职工家属区“四供一业”、市政社区分离移交、所办医疗教育机构等方面改革的收尾工作，2020年底基本完成剩余厂办大集体改革，2022年全面解决剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题。

近年来，中国石化积极开展社会公开招聘，健全市场化经营机制。中国石化销售股份有限公司全资子公司易捷不仅全面推行职业经理人制度，还打破传统用人机制，全员参与市场化选聘、择优上岗，1万多人竞聘公司的9个部门59个岗位，最终筛选录用员工55人，社会聘用人员占比达38%。公司推行市场化薪酬分配制度，实施全员绩效薪酬与业绩紧密挂钩考核，真正实现收入能升能降。

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)