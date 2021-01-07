人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

中国石化将重点改革工作细化为八十条具体任务——

分层分类 落实落细（国企改革三年行动）

本报记者  冉永平
2021年01月07日05:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2020年是国企改革三年行动的开局之年。作为特大型国有企业，中国石化高度重视这项工作，于2020年10月9日审议通过了《集团公司深化改革三年行动实施方案（2020—2022年）》和《集团公司深化改革三年行动工作台账（2020—2022年）》，将重点改革工作分解细化为80条具体改革任务。

　　改革要落实落细。“每一项任务都落实到具体部门，各部门再将任务分解细化，层层落实到配合部门和单位、责任领导、牵头处室、联络人等。”中国石化深改办相关负责人告诉记者。

　　改革要倒排工期。要分层分类深化混合所有制改革，对具备条件的所出资企业混合所有制改革进行研究评估，成熟一个推进一个；要全面推进用工市场化，实行有利于吸引和留住关键岗位核心骨干人才的政策；要灵活开展多种方式中长期激励，将业绩考核和激励水平“双对标”；要强化科技创新激励，推动研究院所薪酬制度改革，进一步激发科研人员创新创效活力……目前，中国石化已完成第一阶段研究部署，进入组织落实的第二阶段。2022年10月至2022年12月为第三阶段，重点开展总结评估。

　　改革要精准发力。中国石化明确，对于非主业、非优势业务和无效资产、负效资产，到2022年将基本完成存量资产优化和调整；对于和主业密切相关的业务，通过资本运作逐步注入上市部分，或通过合资、租赁等方式实现与主业协同发展；对于和主业关联度小、市场化竞争充分、专业化发展前景好的业务，通过实施混改等方式推进市场化运营和专业化发展；对于长期亏损、扭亏无望的业务，推进重组整合或关停退出，到2022年全面完成处置治理任务。

　　改革要攻坚克难。作为老企业，中国石化退休人员较多，社会化管理难度较大。面对困难，中国石化将4个目标按旬细化分解为13个工作节点，对142家所属单位下达节点工作计划。截至2020年12月上旬，81.4万退休人员全部平稳完成人事档案等移交，提前完成国资委确定的任务目标。按照部署，中国石化将继续做好职工家属区“四供一业”、市政社区分离移交、所办医疗教育机构等方面改革的收尾工作，2020年底基本完成剩余厂办大集体改革，2022年全面解决剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题。

　　近年来，中国石化积极开展社会公开招聘，健全市场化经营机制。中国石化销售股份有限公司全资子公司易捷不仅全面推行职业经理人制度，还打破传统用人机制，全员参与市场化选聘、择优上岗，1万多人竞聘公司的9个部门59个岗位，最终筛选录用员工55人，社会聘用人员占比达38%。公司推行市场化薪酬分配制度，实施全员绩效薪酬与业绩紧密挂钩考核，真正实现收入能升能降。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月07日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五年来长江经济带发展取得五方面历史性成就
　　人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，五年来推动长江经济带发展取得历史性成就主要体现在五个方面： 一是经济保持持续健康发展。…
发改委：长江经济带发展现三方面转折性变化
　　人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，长江经济带发展转折性变化主要表现在三个方面： 一是干部群众的思想意识发生了根本变化。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved