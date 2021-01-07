本报上海1月6日电 （记者沈文敏）新年伊始，长三角铁路部门煤炭运输量大幅增长，日均装车超过3000辆，其中电煤运输保持在1800辆至2000辆，较日常运输计划增加1倍，创下近期历史新高。

岁末年初，长三角地区寒潮来袭，安徽、江苏等地14家火电厂出现电煤告急、库存量不足情况。为了缓解电厂燃“煤”之急，中国铁路上海局集团有限公司周密部署，制定电煤运输方案，全力抢运两淮等地煤炭，保障各大电厂正常发电。

连日来，安徽境内的淮北车务段、淮南西站与蚌埠、徐州、南京货运中心等铁路部门，重点加强与煤矿、电厂、水陆联运港口联系，了解掌握电厂存煤状况，协调煤矿与电厂的供需运力衔接，对电煤库存量不足7天的告急电厂重点督促盯控，细化落实服务措施，确保电煤运输畅通。

据统计，去年12月至今年1月6日，仅37天时间，长三角铁路部门已抢运煤炭逾736.3万吨，同比增长12.8%，有效地增加了华东等地火电厂煤炭库存量。

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 16 版）

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