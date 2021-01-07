“山里条件不好，能接触到智能学习设备的机会不多。但是并不代表他们就对这方面没有渴望，或者说没有需求。”贵州台江民族中学新任校长蔡毛说，“我相信，有了智能学习硬件，孩子们的英语学习效率一定会提升，成绩一定会有飞速的进步，也有更多机会走出大山，看看外面的世界。”

几个月前，贵州省黔东南台江县，县里唯一一所公办中学——贵州台江民族中学（简称“台江民中”），新上任了一位“杭州校长”。这所学校与杭州颇有渊源，作为杭州市帮扶的学校，台江民中曾因前任杭州校长陈立群支教，本科率由10%变79%，被全国民众所熟知。

接过了老校长的大旗后，蔡毛发现，今年台江县中考前200名有192名留在了台江民中。优秀的学生需要优秀的老师来教。师资力量的提升，已成为台江民中教学管理中更艰难，也更为迫切的一环。在蔡毛看来，抓住这个问题才能抓住台江民中的未来。

他带领教师团队到地方村镇进行家访之后，将目光聚焦到被台江民中绝大部分学生视为“拦路虎”的英语课程的学习上，蔡校长为此带来了一位特殊的“英语老师”：他主动采购了一批智能词典笔，给全校每个班级配备了2支，用以给孩子们提升英语学习效率与学习成绩。

“台江孩子的英语普遍较弱，这在高考时很吃亏。”一位毕业于台江民中的女孩说到。这个女孩后来考上了贵州民族大学，她的心愿是毕业后回家乡当一名英语老师。

得知以上事件后，网易有道公司政府事务经理周钰也专程从北京飞往台江，为孩子们又捐赠了一批有道词典笔，并在每个班级增设了一个英语阅读角，让这里的孩子们能时时能享受到人工智能学习硬件带来的帮助与改变。

“大山里搞教育意义重大，面对的困难很多；通过教育人和技术人的共同努力，通过信息和智能提升学习的效率，对孩子来说时间是最宝贵的，”黔东南州教育局副局长、台江县人民政府副县长司文朋说到，“让他们抓住契机考上大学，英语一定是提分的重要学科。”

自2019年12月起，网易有道开始实施“智慧校园”入校计划，希望用高科技人工智能学习产品普惠全中国的孩子，帮助他们改善语言学习环境。

如今，这个计划已经实施一年，在全国有120多所大中小学校主动引入了有道词典笔，这其中包括了清华大学、复旦大学、中国人民大学、河北衡水中学、杭州第二中学、山西太原第五中学、宁波镇海中学......其中，有超过43所全国百强、省市重点中学，目前已覆盖了全国超过25个省市直辖市。

目前，网易有道词典笔智慧校园计划还在继续，下一步将要覆盖全中国所有省份与地区，为更多的孩子能够轻松高效学习助力。（牛广文）

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