工信部公开数据显示，截至2020年底，我国已建设超70万个5G基站，我国5G终端连接数已超1.8亿。

业内人士指出，随着国家继续加码5G建设，有助于快速带动相关产业链的融合发展和落地。其中，云计算、网络、边缘计算、终端和垂直行业的深度融合将有助于同时兼顾toC和toB用户需求，实现从满足公众类消费服务到产业化赋能的提升。

根据中国信通院预测的5G带动直接与间接经济产出规模，2025年，5G产业链市场规模将达到3.3万亿元人民币，5G生态圈及5G赋能产业（包括智慧交通、智慧城市、智慧工厂、视频娱乐等）规模将达到6.3万亿元人民币。

上述人士表示，随着5G商用步伐加快，产业链将迎来布局收获期。

应用场景快速崛起云网边端业加速深度融合

自2020年以来，5G成为我国“新基建”战略的重要内容，5G网络作为“新基建”的关键，加快推进5G发展屡屡被提及。

值得注意的是，在加快5G建设的同时，对5G应用场景的探索也一直被列为重中之重。工信部信息技术发展司司长谢少锋此前表示，为了推动复工复产、释放新兴消费潜力，工信部组织了产业界加强协作、充分发挥5G的技术优势，探索培育了一批5G的典型应用。

在电商领域，打造了5G+VR的全景虚拟的购物的导购云平台；在文娱领域，利用5G+VR、AR以及边缘计算实现了文艺演出、体育赛事、景区等场馆和户外的直播，聚合了5G高清影视、云游戏等内容；在智慧教育领域，打造远程互动教学，VR和AR实训和沉浸的教学。

网宿科技副总裁王风雷指出，未来5G垂直行业融合应用将层出不穷，在当前，面向公众类客户的应用更多还集中在超高清视频传输、AR/VR、云游戏等方面。

在此背景下，云网边端和垂直行业的深度融合将成为大势所趋。

据介绍，依托云计算、网络、边缘计算和5G的深度融合，可依托5G大宽带、低时延、广连接的接入能力，满足各个领域行业客户不同应用之间的灵活配置。其中，为满足垂直行业更加个性化、碎片化的需求，以及更高实时性的要求，边缘计算尤为不可或缺。

全球移动通信系统协会(GSMA)所发布的《 2020年移动经济》预计，到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿。为应对来自不同行业的大量终端接入5G网络，当前积极布局云网边端和垂直行业的深度融合势在必行。

5G布局即将迎来收获期边缘计算或成产业链率先受益领域

当前，超高清视频产业将成为5G率先落地的杀手级应用已经在业界达成了共识。

去年12月，国家广电总局发布《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》（下文简称《方案》），重点强调了加快发展高清超高清视频和5G高新视频，推动高标清同播向高清化发展，缩短同播过渡期，逐步关停标清频道。

在国外，以AR/VR为代表的5G时代超高清视频应用也在加速普及。在疫情导致的大范围隔离期间，正有越来越多的公司试图通过虚拟现实会议重建办公室互动。

瑞士银行(UBS)已尝试在伦敦为交易员发放HoloLens智能眼镜，该银行表示，这种眼镜可以让员工在家里重现交易大厅的体验。

Zoom Video Communications表示，预计VR和AR将在未来的在线通信中占据更大的比重，这得益于边缘计算和5G技术的发展成熟。

据了解，边缘计算具有分布式架构，能在更靠近数据源头的位置对数据进行实时处理，能有效降低时延和数据传输过程中的泄露风险。

GrandView Research预计，2020年全球虚拟现实市场规模为900亿美元，预计到2027年将超过4000亿美元，复合年增长率为23%。

业内人士指出，伴随我国5G商用的提速，5G布局的收获期或将临近。在此背景下，边缘计算作为5G时代的关键技术和产业链的重要一环，或将率先迎来爆发性市场机遇。

(责编：栗翘楚、孙阳)