本报记者 郝迎灿

制图：蔡华伟

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如何建好用好农村路？黑龙江推进农村路网建设，用农村路带动沿线农产品生产销售，有效帮助群众增收；科学落实道路管理，探索养护市场化运营路径；优化农村客运的建设和服务水平，提升农民出行的获得感。如今，“四好农村路”正为当地农村发展打开更大空间。

黑龙江地处祖国东北边陲，地域辽阔，耕地面积大，推进农村路网建设成为推动农村发展的大事。

截至目前，黑龙江省农村公路总里程突破12万公里，全省具备条件乡镇和建制村100%通硬化路、通客车，贫困地区基本形成“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的交通运输网络。

一路通、百业兴

群众搭上增收快车

收获的玉米棒子在场院里已经堆了一段时间，绥化市望奎县灯塔乡厢白前头村的赵洪君还不着急卖粮，“最近玉米行情好，再等等看！”

放在头两年，赵洪君可没底气说这个话，“200亩地能打下25万多斤玉米，年底前就得着急忙慌赶着卖完，否则拖到开春化冻，路面坑坑洼洼泥泞不堪，收粮的货车压根开不进来，得用小四轮车倒腾到镇里，一斤粮得折好几分钱运输成本。”

现在，一条6米宽的水泥路从村口贯通而过，赵洪君再也不担心秋粮卖不上好价钱。

一条路带动沿线群众增收致富，这仅是一个缩影。“十三五”期间，黑龙江结合交通扶贫和“畅通安全工程”建设发展需求，将“四好农村路”建设向补齐短板侧重，向贫困地区和两大平原（三江平原、松嫩平原）侧重，推动农村公路建设与农业种植养殖和加工业基地、重要资源产地、旅游景区等相衔接。

“截至目前，等级公路比例占87%，现有891个乡镇、8974个建制村通畅率达100%。”黑龙江省公路事业发展中心农村公路处处长李晋滨表示。

一路通，百业兴。畅通的农村公路为农产品、农资运输提供了便利，还带动了沿线产业发展，让当地群众搭上了增收致富的快车。

管养好、有保障

农村公路列养率提高

指甲盖大小的雪花细细碎碎抖落了一夜，路面堆起了半指深的积雪。从当天晚上开始，望奎县农村公路管理站站长阴晓东就开始指挥除雪除冰机和清扫机投入清雪工作。

“人歇机器不歇，尽最大努力保障路面畅通和安全。”一夜未眠，阴晓东眼里布着血丝，“全县1740多公里农村公路，根据全面负责、分级管养原则，做到县有管理站、乡有管理所、村有管理队，农村公路通行能力和使用寿命显著提升。”

公路“三分建，七分养”。2011年，黑龙江施行了农村公路条例，进一步落实县区政府农村公路管理养护主体责任，积极推进农村公路管理养护人员经费和日常养护经费纳入政府财政预算。

“省级财政对县、乡、村级公路分别按每公里1.1万元、7150元和1500元标准拨付养护资金，海伦市按照1∶1标准进行配套投入，全部纳入财政预算。”海伦市公路事业发展中心主任朱国有说，“除此之外，市财政每年额外拨付200万元，用于2600多公里村屯路的日常养护。”

黑龙江省公路事业发展中心农村公路处科长张燕平介绍，目前，全省农村公路省级养护补贴资金全面落实，农村公路列养率达到100%，优良中等路率达到75%。

在保障养护资金的同时，黑龙江还积极探索养护市场化。“我们按照相关规定，组织开展了农村公路养护管理机构养护资质评审工作，采用招投标方式引入养护公司，探索养护市场化运营，并逐步实行农村公路养护专项工程市场化。”张燕平说。

客运通、物流畅

居民出行获得感增强

“有了农村客运，简直太方便了，班车通到家门口，花费比过去少了一半多。”虎林市虎头镇虎头村的村民刘清华说。他经常从家里往返虎头镇，以前交通不便，坐其他车的费用是客车的两倍。

近年来，黑龙江省引入市场化机制，不断释放农村公路运输市场惠及农民公共服务的发展潜力，积极探索农村客运发展新模式，优化农村客运站点和线网布局，农村客运通道及客运网络基本建成，运输服务水平不断提高。“截至目前，全省建成农村客运站1446个，农村客运班线达到4404条，全省乡镇和建制村通客车率达到100%。”黑龙江省交通运输厅运输处副处长赵斌表示。

围绕群众日益旺盛的出行需要，黑龙江优化资源配置和模式创新，积极推进城乡客运服务一体化建设。“我们对城乡衔接紧密、客流量大的短途客运班线实行公交化改造。改造后，车辆班次的增加和票价下降，满足了群众的出行需求，日均旅客发送量达2000人次。”齐齐哈尔市富裕县交通运输局相关负责人表示。

截至目前，以乡镇客运站为依托，黑龙江省累计完成108条农村客运班线公交化改造，完成新建、改造乡镇运输服务站129个。沿线农村居民出行享受到与城市同质化服务，近500万农民为此受益，出行便利度大大增强。

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)