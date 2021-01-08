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陕西岚皋改革工程项目建设审批

流程优化 服务加码

本报记者  龚仕建
2021年01月08日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　“施工许可证到手，我的项目就可以开工了，真没想到这么快！”1月6日，陕西省安康市岚皋县兴健建筑设备租赁中心项目负责人孙孝银领到施工许可证，很是兴奋。

　　这个“快”，是岚皋县工程项目建设审批改革带来的实效。岚皋县行政审批服务局工作人员介绍，以往的工程项目审批手续较多，像孙孝银这次的项目报批，原来需要跑10多趟，递交100余份材料，历时200多个工作日，才能办完审批手续，而现在他只用了18个工作日。

　　2019年，位于秦巴山区的岚皋县启动工程项目审批改革，将发改、住建、自然资源、水利等7部门的45项工程项目审批事项全部划转统一审批，创新审批方式方法，最大限度减少环节、优化流程、压缩时限，审批“瘦身”，服务“加码”。

　　曾经的工程项目建设审批，涉及部门多、程序复杂。为明晰审批流程，岚皋县行政审批服务局设置了工程项目审批专窗，制定“一件事一次办”审批套餐服务指南，推出10余个工程项目审批事项套餐，实现“企业点餐、政府上菜”。

　　当地人老余想转行开建民办幼儿园，但不懂审批政策，一开始不知道从何下手。令他没想到的是，在办理工程项目审批中，通过对照“我要建民办幼儿园”套餐，逐一提交了审批材料，49个工作日后就顺利拿到了项目施工许可证。“套餐式办理，让办事者清楚明白，项目审批也好办了。”老余说。

　　工程项目建设审批改革，不仅要“好办”，还要“快办”。而审批期间必须进行的踏勘工作，环节多、耗时长，是改革的关键。

　　岚皋县行政审批服务局创新推出联合踏勘机制，将原来由自然资源、住建、环保等10个单位负责的21项现场踏勘事项进行整合，统一协调相关部门集中开展踏勘，同时严格执行多评合审、多评联审、并联审批制度，大力压缩审批环节和流程。

　　安康市政协副主席、岚皋县委书记周康成表示：“以工程项目建设审批改革为引擎推进全县‘放管服’改革，释放了活力，提高了效率。”

　　2020年，岚皋县市场主体培育超过上年同期水平，招商引资到位资金同比增长10%，提供劳动力转移就业岗位4.5万余个。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月08日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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