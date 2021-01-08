白一清

如何让企业的生产经营质效更高？如何让群众的生活更加便捷舒适？在万物互联的今天，数字化转型，或许是一个答案。

提高生产效率，助力产业发展

在太阳能电池板生产车间工作了好些年的质检员小孙从来没有想过，小小几台机器，可以给质检工作帮上大忙。这些能够24小时连续工作的工业照相机，不仅可以对产品表面的瑕疵进行直观判断，还能将缺陷信息进行归纳总结，并反推生产设备、工艺或流程中的问题。“机器不会累，我们的工作也轻松了不少。”

在中国一汽，包括汽车研发、企业管理、营销方式和出行服务在内的整个汽车链条都搬上了“云”。在云服务的支持下，企业部署基础设施的成本降低了40%。不仅如此，数字化技术全面提升了企业的营销与服务能力，更大幅缩减了企业的研发成本和周期。

在华为的技术支持下，企业的产业数字化转型，正从过去的“能用”向“好用”升级。

支持公共服务，提升治理水平

在2020年10月举行的湖南（长沙）国际智慧交通博览会上，华为携手行业合作伙伴共同发布了智慧公路不停车治理超载1.0解决方案。为了这件事，华为交通领域的信息化专家龚树超在全国各地飞来飞去，测试设备、调试运行。

“以前治理超载只能靠‘人海战术’，现在依托5G、人工智能技术等，能够实现不接触、非现场执法和不见面服务。”龚树超说。

如果说人工智能治理超载属于条线的管理，那么一个城市的运营则考验着数字化转型的综合成效。

去年10月，广东省深圳市推出政务服务“免证办”，居民身份证、不动产权证、营业执照等393项电子证照代替了实体证照，覆盖了市民、企业日常需要用到的95%以上证照。基于云解决方案，深圳市民办事可以一站连接几乎所有政府部门。借助深圳市统一政务服务手机应用，超过7700项审批和公共服务事项实现了“指尖办理”。如今，深圳市政府管理服务指挥中心已接入全市82套系统，汇集各部门100类业务数据，38万多路视频数据，构建了200多项城市生命体征监测一级指标。

从更大范围来看，无论是在北京、上海等特大型城市，还是在湖南益阳等中小城市，华为打造的“城市智能体”正助力城市治理实现从“经验治理”到“科技治理”的转变。

了解市场需求，补足行业短板

中国一汽数字化部相关负责人认为：“企业适应数字化转型，首先要做的工作，就是吸纳更多专业人才。”随着数字化转型不断深入，传统企业迫切需要既熟悉产业又熟悉技术的人来一同梳理数字化转型需求，填补传统业务场景与数字技术应用之间的鸿沟。

2020年8月，“华为生态伙伴精英赛2020”决赛在广东举行。以比赛的形式汇聚数字化转型领域专业人才，将有助于加速各行业的场景化创新和转型升级。

在业内人士看来，随着迈入数字化阶段后的稳定运行与数据的持续积累，行业的优化空间将不断拓展。“解决方案的打造只是第一步，持续的运营创新，在行业数字化转型中变得越来越重要。”华为相关负责人蔡英华说，“数字化转型前景无限，将为各行各业创造更大的价值。”

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)