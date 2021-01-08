青海新能源装机占比超六成
2021年01月08日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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本报西宁1月7日电 （记者贾丰丰）截至2020年底，青海电网总装机规模达到4030万千瓦，其中新能源装机2445万千瓦，占比超过全网总装机规模的60%，达到60.7%，光伏超过水电成为省内第一大电源。与此同时，随着新能源装机规模的扩大，青海电网清洁能源装机规模已达到3638万千瓦，占比超九成。
2020年，青海清洁能源发电量达到847亿千瓦时，相当于替代原煤3811万吨，促进减排二氧化碳6268万吨。
《 人民日报 》（ 2021年01月08日 07 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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