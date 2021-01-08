原标题：教人反催收当“老赖” 快手专项整治“老赖培训班”

快手站内官方号“快手管理员”近期发布公告，宣布将对平台内发布付费学习反催收等高危金融广告的内容进一步专项打击，并公示了部分涉及付费反催收内容的违规用户。据悉，快手2020年6月启动“付费反催收内容专项整治行动”以来，平台已累计处置违规账号1989个，其中永久封禁账号559个。

快手整治“付费反催收” 半年累计处置违规账号1989个

据快手社区治理相关工作人员介绍，2020年6月，根据用户举报和站内回查，快手平台发现站内一批用户专门发布视频，违规教人如何反催收、停息挂帐、逾期还款等金融知识，并导流到自己直播间，在线答疑并引导加微信付费99元不等入会后，提供咨询指导服务。有的通过售卖课程、入会提供教学、提供信用卡工具等手段来盈利。这些行为不仅无法帮有需求的人解决问题，反而使其被起诉，影响征信，进而成为“名副其实”的老赖。

“他们在视频里讲述的都是非常浅的东西，一些实际的操作手法他们并不会说，当你去留言问的时候，他们会引导你付费购买他们的服务。收费之后，他们指导欠款人与银行或委外机构进行谈判分期还款、减息、延期还款等，并为欠款人伪造所需材料。有的反催收群体会借着帮欠款人‘维权’的名义，对委外机构或者金融机构进行敲诈勒索。”

据悉，快手自2020年6月开始对付费反催收内容启动专项整治，半年以来，平台已累计处置违规账号1989个，其中永久封禁账号559个。临近春节，此类内容又开始抬头。

持续严打“反催收” 老铁勿轻信“交钱免债”

快手近期发布的公告显示，近日，平台内教授“反催收”、逾期还款的相关内容又开始活跃，甚至存在引导他人私下交易、实施诈骗的行为。快手平台对发布付费反催收等高危金融广告的行为一直持打击态度，一经发现违规，将视情节严重程度给予删除作品、限时封禁、永久封禁等处罚。

本次专项行动重点整治的违规行为主要包括：

一、涉嫌非法催收、非法反催收、非法拖欠贷款等恶意扰乱金融秩序的内容；

二、教授反催收、停息挂帐、逾期还款等金融知识，并存在线下引流、售卖课程盈利、诱导他人付费入会等行为；

三、虚假宣传、夸大宣传反催收相关的课程及工具诱导他人购买，或引导至资质不明的平台进行交易，并对相关效果作出保证性承诺。

有专业人士分析，此类“反催收”多为团体行为，一些是由于疫情导致很多人贷款逾期，催收中介业绩不行，就转头加入反催收行业，利润巨大。

据快手相关工作人员分析，从付费反催收内容的动机来看，账号并非个人行为，是有团伙、有组织的行为，此类团伙主要利用普通大众不懂金融知识，以及负债者急于上岸的焦虑心态，名义上传播知识，实质是通过付费入会、有偿卖课盈利。此类账号作品大多为套模板批量制作，有时候视频和直播根本不是一个人。

“快手持续打击不良内容，这种教唆、培训他人赖账不还等扰乱金融市场秩序的内容和行为也是快手的打击目标，快手在专项治理的同时，还将采用定投私信的形式，对部分不理解平台做法的用户发送私信予以教育。我们将通过本次专项整治行动，进一步净化社区风气，营造清朗的社区环境。老铁们不要轻信‘交钱免债’等明显有违公序良俗的内容，发现此类内容请积极举报。”快手社区治理相关工作人员表示。

(责编：许维娜、夏晓伦)