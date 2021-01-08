郑岩

原标题：全国统计工作会议在京召开

1月8日，全国统计工作会议以视频形式在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，传达学习国务院领导同志要求，总结2020年统计工作，部署2021年重点任务。国家发展改革委副主任兼国家统计局局长、党组书记宁吉喆代表国家统计局党组做了工作报告。国家统计局党组成员、副局长鲜祖德主持会议。局党组成员、副局长李晓超、毛有丰、盛来运，总统计师曾玉平、总工程师文兼武，中央纪委国家监委驻国家发展改革委纪检监察组副组长张东升出席会议。

会议指出，2020年是新中国历史上极不平凡的一年，也是统计事业在抗疫中持续发展的一年，统计工作取得丰硕成果。一是统筹疫情防控和统计调查工作成绩显著。认真贯彻落实党中央关于疫情防控各项决策部署，及时建立与疫情防控分区分级相适应的统计调查机制，组织开展14轮企业快速问卷调查。二是第七次全国人口普查初战告捷。现场登记和事后质量抽查工作扎实完成，目前正在对普查数据进行汇总审核评估。三是国家脱贫攻坚普查进展可喜。高质量完成国家脱贫攻坚普查第一批普查任务，第二批普查现场登记也已结束，正在进行集中审核验收和数据汇总分析。四是地区生产总值统一核算等改革正式实施。地区生产总值汇总数与国内生产总值实现衔接，试算月度服务消费零售额、社会消费商品和服务零售总额，开展知识产权产品投资统计试算试点。五是统计法治监督作用彰显。对10个省（区、市）和7个国务院部门开展第二轮统计督察，对8个省（区）18起重大统计违法案件开展执法检查，对存在数据可能失实苗头性问题的地方政府进行约谈。六是统计调查监测和分析服务扎实有效。开展京津冀、长江经济带、长三角一体化等区域重大战略统计监测，完成全面建成小康社会统计监测，对抗疫和发展特殊之年我国宏观经济运行态势作出客观分析判断。七是国家调查队工作能力不断增强。完成粮食、价格、住户收支、劳动力调查、采购经理调查等国家常规统计调查和重大专项调查，聚焦企业复工复产、畜牧业生产、重点群体就业、民生新期待等热点问题开展调查。八是部门统计规范化水平稳步提升。加强综合统计与部门统计沟通协作，推进部门统计工作指导和培训，举办部门统计人员业务培训班。九是统计部门党的建设全面加强。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真传达学习贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神。落实全面从严治党主体责任，对13个调查队和8个局机关行政和事业单位开展巡视。

会议强调，党的十九届五中全会明确提出要推进统计现代化改革，这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局出发，对加强统计工作作出的重大部署。要深刻认识推进统计现代化改革的重要意义，科学判断推进统计现代化改革面临的机遇和挑战，系统把握推进统计现代化改革的丰富内涵，深入分析推进统计现代化改革的鲜明特征。要坚持以党的建设为引领、以数据质量为根本、以深化改革为动力、以科技创新为支撑、以法治监督为保障，努力实现“十四五”时期推进统计现代化改革主要目标，推动统计数据质量持续提高、统计制度方法科学健全、统计调查能力明显增强、统计分析服务优质高效、统计体制机制更加完善、统计法治监督纵深推进。

会议指出，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是扎实推进统计现代化改革的起步之年，统计工作的重点任务是：

一是深化重点领域统计制度方法改革。编制“十四五”统计现代化改革规划，实施知识产权产品投资统计改革，研究数字经济增加值核算方法，及时反映产业链供应链升级和畅通国内国际双循环进程，出台推进服务业统计改革发展意见，研究健全脱贫县农村住户监测调查，推进法人单位和产业活动单位并重统计改革，研究开展投入产出调查与经济普查整合专项试点。

二是扎实推进宏观经济统计调查核算。巩固地区生产总值统一核算改革成果。加强就业失业统计，扎实推进分省月度调查失业率统计调查。加强居民消费和收支调查，做好新旧基期数据衔接和样本轮换。完善能源消费核算方法，加强节能减排统计。精心开展粮食播种面积和单产调查，研究编制粮食供需平衡表。

三是深入开展统计监测评价和分析服务。扎实开展高质量发展综合绩效评价，加强经济形势预测预判，围绕“六稳”“六保”和保持经济运行在合理区间开展监测分析。围绕更好反映市场主体状况，完善中小微企业统计监测制度。强化民生保障监测，反映旅游、文化、体育、健康、养老、育幼、教育培训等“幸福产业”发展状况。加强对社会公众的统计服务，进一步推进微观数据开发应用。做好建党100周年经济社会发展成就宣传。

四是继续加大统计法治监督力度。认真做好第二轮统计督察意见反馈，组织实施2021年统计督察，实现对各省级地区统计督察“全覆盖”。继续加大统计执法检查力度，严肃查处统计违纪违法行为，推动严格落实统计造假、弄虚作假“一票否决制”。持续推进统计监督和纪检监察监督、巡视监督贯通协同，建立健全执法机构与业务部门协调联动机制。

五是加快推动大数据等新技术在统计中应用。编制“十四五”统计信息化发展规划。深入推进大数据在农业、价格、人口、服务业、贸经、住户等统计调查中的应用。巩固拓展联网直报平台应用，加强统计云项目建设。办好联合国大数据全球平台中国区域中心。

六是切实加强统计基层基础建设。研究制定数字经济和节能环保、清洁能源、清洁生产等统计分类标准。加强统计全面质量管理，制定国家统计质量保证框架、统计流程规范。开展企业在现有管理系统中增加统计台账模块试点。推进县乡两级统计规范化建设，出台进一步加强统计基层基础建设的意见。

七是有效发挥国家调查队作用。大力弘扬为民调查、崇法唯实的新时代国家调查队精神。做好农业农村、住户收支、劳动力、价格、采购经理等常规统计调查和重大专项调查任务，加强辅助调查员管理和培训。围绕党政领导关心、社会关切的重大问题，发挥快速调查优势，多出调研精品。

八是协同做好部门统计工作。加强对部门统计工作的指导和服务，推动部门建立健全统计调查全流程行为规范。夯实部门统计工作基础，推动建立部门统计调查单位名录库，加强部门间统计信息共享。推动相关部门制定防范和惩治统计造假、弄虚作假规定。

会议要求，统计部门各级党组织要坚持以党的政治建设为统领，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。要坚定不移加强党的政治建设，坚持不懈强化思想理论武装，多措并举打造忠诚干净担当干部队伍，持之以恒推进党的作风建设，锲而不舍抓好监督执纪问责，驰而不息加强各项制度建设，把党的领导贯穿到推进统计现代化改革全过程。

国家统计局各司级行政单位和在京直属企事业单位副司级以上干部、青年代表，有关部门和行业协会代表在主会场参加会议。各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团统计局，国家统计局各调查总队，各副省级城市统计局、调查队班子成员及处室主要负责同志在分会场参加会议。中央组织部、中央编办、财政部、审计署有关同志，国家统计局部分退休局领导应邀列席会议。（郑岩）

(责编：杨曦、刘阳)