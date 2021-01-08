蒲长廷

原标题：北京将建设全球数字经济标杆城市

昨日，北京市召开“两区”建设高端产业和金融领域专场新闻发布会。北京青年报记者从会上获悉，“两区”建设为新阶段北京高质量发展注入了强大动力，同样也为北京高精尖产业的发展带来前所未有的发展机遇。

通过“两区”建设，北京将打造具有全球影响力的数字经济先导区、高端产业集聚区，建设全球数字经济标杆城市。市经济和信息化局二级巡视员任世强表示，每年力争新储备20个以上前沿创新类、外商投资类、资金密集型、行业带动性强的产业项目和平台项目，年均投资超百亿元。

“数字经济是‘两区’建设的主要特色和重点任务，北京正在集中谋划推出一批创新制度，积极融入全球数字分工与规则体系建设。”任世强说，在跨境数据流动、增值电信业务开放等领域，北京正在加快开展三个片区的跨境数据流动试点，推动在数字领域更大范围的双向开放和互利双赢，并在现有政策基础上，进一步在增值电信业务领域争取国家新的支持政策。同时以数据分类分级为突破口，加快推进数据的国内国际流通。

北京还将培育金融发展新动能。对此，市金融监管局副局长王颖表示，聚焦国家金融管理中心建设、科创金融、绿色金融、数字金融、养老金融等九个重点领域，构建金融全方位稳健开放新模式。据悉，“两区”建设中涉及金融领域政策共计102项，截至2020年底，已落地任务43项，落地率超过40%。

据西城区副区长聂杰英表示，未来三年，西城区将围绕“产业+园区”开放整体布局，构建“一街+一园+多产业支撑”的开放项目体系，实施“清单化管理+项目化推进”，推动“两区”政策在首都核心区落地见效。实现每年引进金融业、金融科技、资产管理、数字经济和现代服务业等优质重点项目和企业不少于100个，落地一批国际性引领性突破性项目。

在会上，大兴区副区长杨蓓蓓表示，在发展数字经济方面，大兴正积极推进落实在自贸区大兴组团内规划建设北京市数字贸易试验区。正在开展数字贸易发展策略研究，并着手编制数字贸易三年行动方案。“我们将统筹推进物理设施建设、网络设施部署、贸易平台搭建、数字服务创新和应用场景拓展，扩大对外开放水平，发力数字航空、跨境电商、数字医疗、智慧物流、金融科技、数据服务、数字内容七大产业。”杨蓓蓓说，力争到2023年初步建成引领全国、影响全球的数字贸易试验引领区，形成数字贸易发展的产业创新高地、数据治理高地、开放合作高地、政策突破高地聚合的“一区四高地”发展格局。

目前，北京经开区是全国唯一一个集国家级经开区、国家高新区、中关村自主创新示范区、服务业扩大开放综合试验区、自贸试验区，以及申建中的综保区（“六区合一”）政策优势于一体的经济功能区。经开区管委会副主任孔磊表示，推动“两区”联动创新，加速构建“421”产业体系，打造具有全球影响力的创新型产业集群。

值得一提的是，在新能源及高端汽车方面，推动设立自动驾驶政策先行区，探索自动驾驶商业化运营、高精度地图应用等政策突破。(文/本报记者 蒲长廷)

(责编：毕磊、夏晓伦)