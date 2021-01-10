连日来，在福厦高铁湄洲湾跨海大桥建设现场，工人们操作“昆仑号”千吨级运架一体机在海面作业，确保高铁箱梁架设任务顺利完成。湄洲湾跨海大桥是福厦高铁的重要组成部分，全长14.7公里，其中有10公里位于海上。

据介绍，“昆仑号”千吨级运架一体机集提梁、运梁、架梁功能于一体，智能化程度高。

图为1月8日，“昆仑号”千吨级运架一体机在海面作业。

新华社记者 宋为伟摄

《 人民日报 》（ 2021年01月10日 01 版）

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