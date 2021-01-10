陈晨

原标题：2020年我国新增减税降费超2.5万亿元

从8日召开的全国税务工作会议获悉，2020年全年我国新增减税降费超过2.5万亿元，全年组织税收收入（已扣除出口退税）13.68万亿元，同比下降2.6%，比财政预算安排的目标高0.8个百分点，及时准确办理出口退税1.45万亿元，非税收入6316亿元，为399万户纳税人办理延期缴纳税款292亿元，实现90%的涉税事项、99%的纳税申报业务可网上办、线上办、掌上办，为统筹推进疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献。

“十三五”期间，国家税务总局集成推出108项279条服务举措，推出16项办税缴费便利化改革措施；精简50%以上的报送资料、25%以上的纸质表证单书，95%以上的税收优惠事项实现“免备案”；陆续推出50余项征管服务措施，支持国家重大区域发展战略。税收现代化“六大体系”建设深入推进，“十三五”期间全国新增减税降费累计超过7.6万亿元，累计办理出口退税7.07万亿元，有效激发了市场主体活力，新办涉税市场主体5745万户，较“十二五”时期增长83%，为稳住就业和经济基本盘作出了积极贡献。连年完成预算收入任务，累计组织税收收入（已扣除出口退税）65.7万亿元，为经济社会发展提供了坚实的财力保障。

与此同时，税务执法方式不断优化，监管体系逐步健全。2018年以来，国家税务总局等部委联合开展打虚打骗专项行动，累计查处涉嫌虚开骗税企业32.23万户，挽回损失850.15亿元。此外，我国主动发起建立“一带一路”税收征管合作机制，成为首个“一带一路”准政府部门间多边合作机制；税收协定网络已覆盖111个国家和地区，先后更新发布覆盖104个国家（地区）的投资税收指南，助力“走出去”企业行稳致远。

2021年，国家税务总局将进一步巩固拓展减税降费成效、促进完善现代税收制度，继续抓实抓细延续实施和新出台的税费优惠政策落实，持续优化推动政策红利直达市场主体的机制和做法；稳妥实施发票电子化改革，建成并上线全国统一的电子发票服务平台，逐步稳妥扩大改革试点范围；充分发挥增值税发票等税收大数据优势，进一步提高数据服务大局的能力；继续落实深化“放管服”改革和优化税收营商环境五年方案，更大激发市场主体活力和发展内生动力；科学实施精准监管，严打涉税违法行为，在更高层次、更广范围推动形成多方协同治税格局。

(责编：初梓瑞、章斐然)