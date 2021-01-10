高德打车联合哈喽优行在石家庄组织“抗疫保障专车”
2021年01月10日19:05 | 来源：新华社
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为保障公共交通暂停期间石家庄人民群众必要的出行需求，高德打车近日联合出行合作伙伴哈喽优行迅速成立“抗疫保障专车”，为生活不便的居民免费提供送餐、送菜、送药等服务，以及必需的非发热疾病紧急送医。
志愿服务车队。（高德地图供图）
高德打车和哈喽优行表示，在抗疫保障专车满足社区需求的前提下，如医院和医护工作者有用车需要，也可向各区政府相关部门提出申请，根据各区统一调度，安排医护志愿专车提供相应保障。
据了解，抗疫保障专车所有车辆进行了全面和专业的安全防护，每辆车均严格消毒，并配备酒精、消毒液、口罩、手套等防“防疫防护十件套”，50名志愿司机随时待命，由相关部门、街道办及社区居委会统一调度。使用抗疫保障专车时，社区居委会将验证服务保障对象的核酸检测阴性证明，同时做好驾驶员及车辆的使用记录。
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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