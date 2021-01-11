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线上填信息，线下寄材料

“人没去上海，营业执照就到了家”

本报记者  季觉苏
2021年01月11日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　在上海开店，办理营业执照可以有多快？

　　一般情况下，登录“一网通办”企业专页，上传店铺的房产证、租赁合同、个人身份信息等，全程无跑动、电子化，一到两天的时间即可办结。

　　不过实际办理时，遇到复杂情况怎么办？

　　主要业务设在浙江嘉兴的吴先生，2020年底曾想在上海松江区某商场开一间店铺，结果上传资料第一步就卡住了。“网页显示房产证信息和租赁合同信息不匹配。”吴先生告诉记者，他手中持有的是整个商场的房产证复印件，而租赁的只是其中一层的一间店铺，“工作人员说，需要带上商场的平面图到属地行政服务大厅的窗口进行人工核验。”

　　原本已经想好年后专程跑趟上海的吴先生，第二次登录“一网通办”网页时，看到了一则关于“跨省通办”的说明，“里面说，像我这种情况可以将材料寄到松江区的办事窗口，然后在家等着办好的营业执照寄过来。”吴先生将材料一次性打包，按照要求的地址寄到了上海。

　　1月4日，松江区“跨省通办”服务专窗工作人员便将办理完成的营业执照投递给了吴先生。“人没去上海，营业执照就到了家，现在再去上海，就可以直接置办起我的小铺子了。”吴先生说。

　　如果说一些小生意通过网络处理起来还比较容易，具有一定规模企业的个性化诉求则相对复杂。上海市市场监管局登记注册处工作人员施毅介绍，仅变更法人这一事项，根据公司组织架构、法人在公司内职务等各个要素的不同，递交的材料、审核程序和生成的文本就不一样。“情况千差万别，很多时候只靠线上填报还不够，也需要线下的细致工作。”

　　据了解，2020年，上海新设企业41.79万户，日均设立企业1665户。“‘一网通办’优化了大量格式化、标准化的服务流程，但在解决企业个性化诉求方面，离不开人工。”施毅说，在这一背景下，开设政务服务的“跨省通办”显得尤为重要。

　　上海由此构建市场主体登记注册“跨省通办”服务体系。自2020年12月31日起，申请人无需来上海，通过全国一体化政务服务平台“跨省通办”服务专区或上海市开办企业一窗通的“跨省通办”专区，就可以在外地办理企业设立登记等13项业务。线上填格式化信息，线下投递个性化材料，大大减少了“多地跑”“折返跑”。

　　据介绍，上海首批开通的13项“跨省通办”业务都是关乎企业开工营业的高频事项。“项目已经跑起来了，我们还在继续优化流程。”施毅说，“相信随着服务水平的不断提升，对市场的促进作用会进一步显现。”


　　《 人民日报 》（ 2021年01月11日 10 版）
(责编：白宇)

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