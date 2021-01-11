本报北京1月10日电 （记者李婕）长江商学院日前在京发布最新《投资者情绪调查报告》。报告显示，投资者情绪继续回暖，这一乐观表现来自投资者对中国经济基本面的信心和对有效防控风险的积极预期。

调查显示，受访者对中国经济增长的信心增强。本期约53%的受访者认为未来中国GDP增速能超过5%，比上期提高了8.2个百分点。报告同时指出，今年以来，中国经济快速回暖，疫情防控取得积极成效，改革开放不断深化，都为增强投资者信心提供了支撑。

据介绍，该报告是对中国资本市场投资人情绪和预期的调查，基于中国13个重要城市的大样本抽样展开，调查预计每季度进行一次，目前已完成9次。

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