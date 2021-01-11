2020年年底，国内运动科技公司 Keep 完成 3.6 亿美元 F 轮融资，本轮融资由软银愿景基金（Vision Fund）领投，高瓴资本 (Hillhouse Capital)、高都资本 (Coatue Management) 跟投， GGV 纪源资本、腾讯、五源资本（原晨兴资本）、时代资本 (Jeneration Capital) 以及 BAI 资本等老股东继续追加投资。

“随着收入的提升和健康意识的加强，我们相信健身已经成为国人日常生活不可或缺的一环。我们非常高兴能够支持推动 Keep 所倡导的全民健身的远大愿景。”领投方软银愿景基金的管理合伙人陈恂表示。

数据算法成为增长引擎

今年以来，Keep聚焦家庭运动场景，通过更完善的一站式运动解决方案，为大众用户提供可居家的智能运动体验。目前，已有超 3 亿用户通过 Keep 获得家庭场景下的运动服务。

为了满足用户多元化运动需求，除超过1200套的自研课程外，keep还引进帕梅拉、周六野等超级运动达人，并在品牌版权方面不断探索，引进 Zumba、莱美等海外内容 IP，进一步丰富运动内容多样性。

除此之外，Keep利用自身技术和算法优势，为有明确身材目标的用户提供智能训练计划等会员增值服务。截至目前，Keep会员数量已突破 1000 万，成为新的商业增长引擎。

Keep相关负责人表示，在线上内容服务不断扩充和丰富的同时，Keep也在持续优化围绕运动场景的“吃、穿、用、练”产品体验。2021年 Keep还会带来更多家庭场景下的智能运动产品，此外，Keep还针对跑步机、运动手环等智能硬件进行迭代升级。

从运动健身服务商走向平台运营商

随着直播教练的打造、PUGC 内容创作者的入驻和用户的增长，Keep 正逐渐成长为运动健身平台。

目前，Keep已建立起包含课程设计师、直播教练、经纪运营等在内的近百人直播互动团队。针对直播教练这一全新职业，Keep推出长期培养计划并建立起一体化发展路径，全力输出平台资源，打造优质直播教练天团。

上述负责人表示，Keep也持续吸引着运动行业头部内容创作者入驻，接下来也会更好地为创作者提供数据分析、内容培训以及流量扶持等全方位服务，从而激励其持续生产优质内容，形成平台的正循环。截至目前，Keep 站内共吸引课程创作者、社区内容创作者等数千名创作者入驻。

该负责人还表示，新一轮融资后，Keep将继续围绕家庭场景，深度挖掘大众用户的运动需求，提升健身服务的体验，为每一个家庭提供智能化运动服务，同时也会为整个运动健身行业的从业者提供更多的服务和帮助，共同让每一位用户享受运动带来的健康和快乐。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)