1月9日，由中信改革发展研究基金会、中国公司治理50人论坛共同主办的“公司治理与金融监管研讨会”在北京召开。与会的40余位专家、学者和企业家通过线上线下相结合的形式，围绕“金融业公司治理质量的提升”、“公司治理与金融监管和金融创新”等议题，展开了热烈讨论。

会上还发布了由北京师范大学公司治理与企业发展研究中心主任高明华主持的《中国金融业上市公司治理分类指数报告No.1（2020）》。据介绍，作为金融业公司治理专题报告，报告对金融业上市公司的中小投资者权益保护、董事会治理、企业家能力、财务治理、自愿性信息披露、高管薪酬六类指数进行了计算，剖析了金融业上市公司治理存在的问题和风险，提出了有针对性的政策建议。

同时，中信改革发展研究基金会和中国公司治理50人论坛联合倡议，拟发起成立“中国公司治理50人论坛金融企业公司治理专业委员会”，旨在通过集合金融业和公司治理领域相关的学术界、政界和企业界的专家，研究和健全金融企业公司治理机制，以有效保障金融稳定，推进国家治理体系和治理能力现代化。（牛广文）

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