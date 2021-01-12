本报记者 李心萍

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推动实施“同线同标同质”工程，既能帮助外贸企业解决进入国内市场的标准衔接问题，也有助于推动内外销产品标准统一，更好满足国内市场消费升级需求。

通过“三同”公共信息服务平台，一些外贸企业成功进入了国内市场。接下来，“三同”的适用范围将扩大至一般消费品、工业品领域，进一步助推外贸企业实现国内国际市场“两条腿走路”。

桂花鸡、有机茶……在深圳岁宝百货的“同线同标同质”（以下简称“三同”）食品专区，人头攒动。近年来，不少外贸企业积极开拓国内市场，将原先聚焦国际市场的产品推荐给国内消费者。

“推动实施‘三同’工程，既能帮助外贸企业解决进入国内市场的标准衔接问题，从长期看，也有助于推动内外销产品标准统一，更好满足国内市场消费升级需求。”商务部外贸司副司长杨国良说。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求推进同线同标同质。何为同线同标同质？“三同”工作目前进展如何？记者进行了采访。

为企业提供开拓市场、打造品牌的契机

2017年，深圳岁宝百货新设了“三同”食品专区。发展至今，专区覆盖了速冻面点、冷冻水产和肉类、休闲零食、调味料、饮料等多个品类。“这些产品原先仅供出口，现如今在家门口就能买到，买着方便、吃着放心。”深圳市民王女士对“三同”食品赞不绝口。

所谓“三同”，是指企业在同一生产线上按照相同标准、相同质量要求生产既能出口又可在国内销售的产品。具体来说，“同线”指出口和国内销售产品在同一生产链条，按照相同的生产体系生产；“同标”指产品标准主要按进口国（地区）标准，如产品标准的具体指标出现我国高于或严于出口的，按我国国内标准执行；“同质”指出口和内销的产品实现相同的质量水平。

对于消费者而言，全面实施“三同”无疑是个好消息。这意味着将有更多优质产品进入国内市场，国内消费者将拥有更多选择。

对于国内外贸企业而言，“三同”工程的实施为企业提供了开拓市场、打造品牌的契机。“全面实施‘三同’工程有助于增强消费者对生产企业的信任。一旦建立良好的信任关系，生产经营者就会和消费者形成良好的供给和消费闭环。”广东浩洋速冻食品有限公司总经理林雪良说。

湖南果秀食品就是“三同”工程的受益者。凭借出色的口感，果秀食品的果蔬罐头成功进入欧美市场。然而，受消费观念影响，企业的产品在国内市场一直不温不火。“多亏了‘三同’工程，让我们打开了销路。”公司董事长阳国秀说，自2016年成为第一批“三同”企业后，果秀逐步打开国内市场，从零起步，国内市场年销量逐步增长至近两年的5万吨左右。

那么，外贸企业怎样才能加入“三同”工程？怎么证明自身产品符合“三同”要求呢？

市场监管总局有关负责人介绍，企业均可按照市场监管总局39号公告的要求，通过自我声明或委托第三方机构进行质量评价等方式，向社会声明其所供产品符合“三同”要求。

与此同时，国家认监委于2016年上线“三同”公共信息服务平台，消费者可直接登录，查询“三同”产品和企业的信息，以及相关产品的实体店、网络销售渠道信息。

“三同”公共信息服务平台已入驻3000余家企业

自2016年以来，“三同”工程已实施4年多了。一些受访企业表示，“三同”工程在市场推广、渠道建设等方面还缺乏灵活度，“三同”品牌知名度仍不够高。

林雪良坦言，“三同”产品的销售渠道比较有限，不少国内消费者对“三同”产品仍不熟悉。“与此同时，仍有大量的出口企业未能加入‘三同’工程。”

为帮助出口企业更好渡过难关，市场监管总局于2020年9月发布公告，将开通针对出口企业国内生产销售的审批快速通道，积极支持出口企业开展“三同”工作。

一方面，公告规定，市场监管总局不再对“三同”的技术要求、评定方式等作出行政性规定。通过降低门槛，加强事中事后监管，让更多企业可以加入“三同”工程。

另一方面，公告提出，将国家认监委搭建的“三同”公共信息服务平台，移交至相关社会组织。由“三同”促进联盟负责平台的运行维护工作，进一步增强平台的灵活性，提高拓展商务合作的能力。

“当然，市场监管总局也会加强对平台的监督，指导社会组织不断完善‘三同’企业和产品的信息公示，切实构建平台信誉维护体系，保证平台信息的公开、透明、公正。”市场监管总局认证监管司副司长薄昱民说。

截至目前，“三同”公共信息服务平台已入驻3000余家食品企业，代表性的企业有李锦记（广州）食品有限公司、青岛福生有限公司、北京正大蛋业有限公司等。

“‘三同’工程除了满足人民日益增长的美好生活需要，提高供给质量，还成为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要手段。”市场监管总局认证监管司司长刘卫军说。

适用范围将扩大至一般消费品、工业品

“根据公告，‘三同’的适用范围还将扩大至一般消费品、工业品领域。”薄昱民说。

据介绍，所有的消费品和一般工业品的出口企业，均可通过自我声明，或委托第三方机构进行认证等方式，向社会展示其所供产品符合“三同”要求，并遵循自愿的原则向“三同”公共信息服务平台提供信息。

在山东宁津县博尔特电梯有限公司，“三同”工作正开展得如火如荼。在企业20万平方米的现代化电梯制造基地，内外销产品在同一生产线生产，确保供应国内、国际市场的产品质量相同。

宁津县市场监管局副局长李芳刚表示：“下一步我们要突出指导与监管职能，引导‘三同’适用范围扩大至一般消费品、工业品领域，在助推经济发展的同时做好‘三同’产品的质量安全监管工作。”

市场监管总局有关负责人介绍，下一步，市场监管总局将持续开展“三同”宣传推广活动，结合品牌培育、质量提升行动以及质量认证服务等举措，积极支持开拓国内市场的外贸企业创建和推广品牌，鼓励相关平台帮助企业开展宣传推广活动，推动“三同”产品进商超、进电商、进社区、进餐饮、进校园、进食堂。

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 10 版）

(责编：白宇)