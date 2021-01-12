近日，58同城发布2020年第四季度人才流动大数据，数据显示，新一线城市招聘需求高，一线城市求职活跃度排名靠前。同时，普工/技工类岗位供求两旺，长三角城市群求职相对活跃。

据58同城招聘研究院数据显示，2020年第四季度，全国招聘需求同比上升超过60%。随着企业复工复产恢复生产经营常态，为了在年底冲刺业绩，企业扩大了岗位招聘，因此招聘需求同比大幅度提升。

此外，疫情加速了产业发展的线上化进程，许多企业通过线上营销、网络办公等方式拓展销路、维系运营，这也使招聘需求在地域上的分布没有“扎堆”于一线城市，许多新一线城市也在四季度迎来招聘需求的释放。尤其是制造业、商贸流通业的高地广东省，受“双十一”、“双十二”等销售旺季影响，企业招聘需求快速提升，实现了同比大幅度增长。

从求职来看，数据表明，2020年四季度，求职热门城市TOP 10分别为北京、深圳、成都、广州、上海、重庆、长沙、武汉、东莞、郑州。可见，一线城市求职需求相对更高，由于一线城市的收入水平较高、发展前景广阔，因此受到众多求职者青睐。与此同时，成都、重庆等西南城市基于浓厚的创业创新氛围与轻松的“慢生活”基调，吸引了不少劳动者在此寻找心仪岗位与理想生活。

58同城招聘研究院数据还反映出，2020年四季度，企业招聘需求排名第一的职位为普工/技工类，其次是物流/仓储和餐饮。从招聘需求同比增幅来看，普工/技工类职位招聘需求同比增长103.92%。在求职方面，2020年四季度，普工/技工类职位求职活跃度排名居首，其次是司机/交通服务和餐饮类职位。

从城市群维度来看，58同城招聘研究院数据表明， 2020年四季度，长三角、珠三角和京津冀城市群求职活跃。分析认为，作为经济活跃度较高的三大城市群，长三角、珠三角和京津冀城市群云集了大量优秀企业和优质岗位，提供了较高的收入水平和发展空间，因此深得全国各地求职者欢迎。（牛广文）

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