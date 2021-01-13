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《“V经济”的兴起：抖音助力经济发展年度报告》发布

中国社科院：网络直播快速崛起 经济复苏注入新动能

2021年01月13日08:19 | 来源：经济参考报
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　　新冠肺炎疫情的冲击下，直播、短视频等经济新业态迅速崛起，它们在自身迅速发展的同时，也加快向生活、生产、消费各领域赋能。在1月8日中国社会科学院社会学研究所、经济参考报、抖音联合召开的“抖音助力经济发展年度报告”发布会上，业内专家纷纷表示，以抖音为代表的各类平台，通过短视频、直播带货，在推动经济新潮流、促进经济复苏、拓展就业形式、丰富社会生活等方面做出了积极的探索，促进经济社会的可持续发展。

　　作为迅速崛起的新经济业态，直播经济正迎来黄金发展时期。当前国内各大平台正纷纷进入直播赛道，相关咨询机构2020年的报告显示，2019年中国直播电商行业的总规模达到4228亿元。

　　当天发布的《“V经济”的兴起：抖音助力经济发展年度报告》（下称《报告》）指出，抖音等平台通过短视频、直播电商等形式，推动新型商业模式、消费习惯、生产链条和产业生态的发展，成为一种经济新常态，即“V经济”，包括Visualization（视觉化）、Volume（流量优化）、Vitalization（产业激活）三个方面之间的联动与融合，对应着前台、中台、后台三个环节相互关联的生态体系。

　　在业内专家看来，数字技术对于提升需求侧管理水平，打造消费新业态等方面具有重要意义，特别是近年来兴起的视觉经济、直播经济在满足扩大需求方面，展现出巨大的潜力。

　　中国社会科学院社会学所经济与科技社会学研究室主任、研究员吕鹏认为，直播提供了一个“用真实的体验激活需求侧的沉默结构”的利器，促进需求侧、供给侧的链接，促进双循环的发展，加速虚拟经济和实体经济的融合。例如，新冠肺炎疫情期间，各大车企纷纷加入直播行列，其中三一重卡在抖音上策划了多场活动，在3月20日的万台抢购节直播中在2小时内达成5000万销售额，打破了疫情期间的销售困境。

　　中国人民大学经济学院教授、教育部青年长江学者聂辉华表示，直播经济打破了信息不对称，突破了时间和空间的限制，在助力偏远贫困地区农产品去库存，弥合地区差距等方面带来了巨大的机会。以抖音为例，为了缓解新冠肺炎疫情期间农产品销售受阻的问题，2020年2月，抖音“县长来直播”启动，邀请各地市长、县长通过直播，帮助各地销售受阻的农产品快速找到销路，截至目前，共有110位市长、县长走进“县长来直播”直播间，帮助销售农产品1.23亿元，其中6819万元来自贫困县。

　　值得关注的是，直播正在激发企业生产活力，促进供给侧变革。中国社会科学院社会学所所长、研究员陈光金表示，直播经济在5G赋能下，助力打造了柔性供应链，让更多生产商看到了更为精准的市场需求，推动其注重产品的差异化、个性化、销售定制化的订单需求，高时速、低时延的供需产业链逐渐形成，生产端+内容端+服务端相结合的柔性供需体系迸发升级，同时也加快推动我国产业智能化升级。

　　不过专家也指出，随着直播领域的行业竞争日趋白热化，供给反馈不及时、法规制度不健全等问题也日益突出，未来需要建立合理的政策引导框架，规范行业自我规范机制，构建良性产业发展格局。

　　陈光金表示，政府监管部门应该慎用直播的发展趋势，尽早进行数字经济的顶层设计，在合理税收、公平竞争方面确定责任和边界，有效引导产业发展。同时要推进直播产业的行业自我规范机制，促使生产厂家自觉遵守产业规则，杜绝恶性竞争和无序扩张，注重社会责任，塑造积极向上的网络生态。

　　与传统企业不同，平台企业是平台生态的维护者、治理者和引领者，是社会责任的承担者，平台实践也体现了社会价值取向。以抖音为例，疫情期间，为缓解农产品销售受阻的问题，抖音联合今日头条、西瓜视频发起了“战疫助农”公益项目，通过设立农产品供需信息发布专区等一系列措施，帮助农产品找到销路。截至2020年4月11日，项目累计助力农产品销售3.2亿元，在推动地方经济复苏方面发挥了重要的作用。

　　《报告》也指出，未来平台监管是提升商品品质、增强前后台互信的重要渠道之一。直播经济的良性发展除了依靠政府监管、行业约束等外力，更需要企业生产端主动遵守生产规制，树立企业社会责任，重视产品的质量和服务，才能从根本上获得直播经济的根本优势。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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