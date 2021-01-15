本报记者 彭训文

在浙江省湖州市长兴县雉城街道，有一家24小时无人值守智慧城市书房，该书房利用大数据系统实时监测监控，方便市民体验阅读、借还、图书查询以及全省公共图书馆服务体系“一证通用、通借通还”便利服务。图为1月5日，在雉城街道西门桥城市书房，市民正体验自助借阅。

谭云俸摄（人民图片）

程 硕作（新华社发）

数字经济时代，大数据带来的诸多便利得益于被誉为“万能粮仓”的数据中心。数据中心算力越强，大数据价值越能得到发挥。国家发改委等4部门近日发布的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》（下称《意见》）提出，加强全国一体化大数据中心顶层设计。专家表示，大数据中心是促进“新基建”高质量发展的重要部分，《意见》对深化政企协同、行业协同、区域协同以及全面支撑各行业数字化升级和产业数字化转型具有重要意义。

搭建数据中心的“四梁八柱”

如今很多人这样开始一天的生活：开车上班时，查看手机地图避开拥堵路线；坐公交前，先查询公交车路线、站点距离、实时路况等信息；叫朋友吃饭前，先团购火锅；付款时使用手机支付……“高大上”的大数据正时刻改变人们习惯，让生活更便捷。

最近，上海基层社区的一种“智慧水表”引发热议。这种基于物联网技术的水表十分聪明：若12小时内读数低于0.01立方米，水表会自动报警给街道。当地居委会干部会第一时间上门探视老人。“智慧水表”的出现，生动体现了物联网与大数据对独居老人的关怀。

大数据在各行业的“长袖善舞”，背后是数据中心强大的存储、处理能力。中国信息通信研究院日前发布的《数据中心白皮书（2020年）》显示，截至2019年底，中国在用数据中心机架总规模达到315万架，近5年年均增速超过30%。以腾讯公司位于广东清远的云计算数据中心为例，8栋机房能容纳超过100万台服务器，可存储、处理该公司所有的业务数据。

在国家大力发展“新基建”的浪潮下，数据中心建设成为重点。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，系统布局新型基础设施，加快5G、工业互联网、大数据中心等建设。国家发改委等4部门发布的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出，通过五大体系加强全国一体化大数据中心顶层设计，具体包括形成数据中心集约化、规模化、绿色化发展的“数网”；加强跨部门、跨区域、跨层级的数据流通与治理，打造数字供应链的“数链”；深化大数据在社会治理与公共服务、金融、能源、交通、商贸、工业制造、教育、医疗等领域协同创新，繁荣各行业数据智能应用的“数脑”等。

“《意见》旨在搭建全国一体化数据中心建设的‘四梁八柱’，通过强化数据中心、数据资源的顶层统筹和要素流通，有利于加快培育新业态新模式，对引领中国数字经济高质量发展、助力国家治理体系和治理能力现代化有重要意义。”招联金融首席研究员董希淼对记者表示。

推动行业数字化转型升级

背靠数据中心的海量数量，大数据应用正与政府治理、政务服务紧紧交织。近年来，各地普遍重视数据中心建设。黑龙江提出形成立足东北、服务全国的国家大数据中心重要基地；浙江提出3年内建设大型、超大型云数据中心25个左右；上海计划3年内新建5个云计算数据中心。

随着各地数据中心渐成规模，建立更高层面的数据枢纽时机已到。《意见》就此提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以及部分能源丰富、气候适宜的地区布局大数据中心国家枢纽节点。

运营商、互联网平台也是“新基建”的重要力量。《意见》提出，支持打造“行业数据大脑”，推动大数据在各行业领域的融合应用。近年来，很多企业加快布局新型智能数据中心，积极探索大数据应用创新。

打开购物平台得物App，北京“90后”消费者王倩最近有新发现：商品详情页可通过AR、3D等形式直观显示该商品尺寸大小、细节特征、穿搭效果，扫描鉴别证书时还能查看部分商品AR模型。

“我们通过建立潮流商品模型数据中心、打造‘潮流商品数据大脑’，把前沿科技转化成用户能感知的产品和服务体验；同时通过分析年轻消费者的在线浏览、购买、分享等数据，准确判断消费潮流趋势，与合作伙伴共同提升产业数字化水平、推动行业数字化转型升级。”得物App创始人兼首席执行官杨冰对记者表示。

新一轮政策利好，助推数据中心建设迎来新的发展机遇。中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏认为，数据中心建设未来将面临诸多变化：一是定位的变化，以前是面向信息服务和互联网，接下来是面向全社会的基础设施、新型基础设施的数据中心。二是数据中心必须走向开放，因为只有开放才能让产业做得更大更强。三是数据中心的技术正在发生巨大变化，未来数据中心会成为技术创新制高点。

因地制宜进行规划布局

据了解，部分地方在数据中心建设过程中仍存在数据少、欠账多、成网难、平台重复建设等问题，其背后是数据返还难、共享难、积累难的沉疴。

数据中心建设如何避免传统基建曾走过的“村村点火、户户冒烟”弯路？《意见》提出，汇聚联通政府和社会化算力资源，构建一体化算力服务体系；引导各省（自治区、直辖市）充分整合利用现有资源，以市场需求为导向，有序发展规模适中、集约绿色的数据中心；建立健全政务数据共享责任清单机制，拓展政务数据共享范围；加快建设完善数据共享标准体系，进一步打破部门数据壁垒等。

董希淼认为，需进一步完善自上而下的顶层设计和整体规划，破除政府部门之间的信息壁垒，拔掉“数据烟囱”，形成以服务为导向的数据结构和应用体系。

有专家建议，国家层面应加快健全完善数据流通应用相关的法律法规，以推动数据流通和市场化应用；推进从中央到地方的纵向数据共享和省市地区间横向数据共享。

因地制宜进行数据中心规划布局十分必要。中国信息通信研究院产业与规划研究所大数据与数字经济研究部主任工程师王青认为，对于存在较大需求缺口的北上广深等城市，可支持建设支撑5G、人工智能、工业互联网等新技术发展的数据中心；对于中西部能源富集地区，可利用自身能源充足、气候适宜的优势条件建设承接东部地区的大型超大型数据中心，这样有利于促进区域供应匹配、降低运维成本。

(责编：白宇)