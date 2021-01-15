近年来，新基建成为热门话题，社会各界十分关注。您了解新基建吗？与传统基建相比，您知道新基建到底“新”在哪里吗？今日出版的人民日报理论版刊发了国务院参事室参事徐宪平的文章，系统分析了新基建的六大显著特征。

特征1：应用广阔

当前，移动互联网、物联网应用融合和创新发展正向超高速、大容量智能应用演进。蓬勃发展的5G以及初露端倪的6G，使无处不在的无线网络与嵌入式传感器、分布式计算能力结合在一起，产生了空前数量的电子数据并存储在云端。高性能计算能力、高精度先进算法驱动的人工智能技术快速发展，使人类的计算能力得到质的提升，让对海量数据进行分析解读日益成为现实，由此产生了巨大应用空间。量子科技的发展，也会给人类社会发展带来前所未有的驱动力。

特征2：软硬兼备

传统基础设施基本上是物理空间的实体，主要以列车（轨道）、汽车（公路）、飞机（航线）等硬件为依托，以人员、物品为传输对象。新型基础设施则主要依托新一代信息技术，以数据、物品为传输对象，既包括高端芯片、传感器、智能终端等硬件设施，又包括操作系统、数据库管理系统、计算机辅助软件、应用软件等软件设施。因此，新型基础设施是硬件设施与软件设施的有效连接、协同和升级。

特征3：数据驱动

随着科学技术不断发展进步，数据驱动已经成为创新驱动发展的一个重要方面，不仅能极大提升全要素生产率，还能有力推动社会治理创新。对海量数据进行深度分析和解读，能够使人们形成以往难以想象的洞察力，并以前所未有的速度吸收、处理和响应信息，全面提高人类的生产效率，推动社会治理变革，深刻改变人们的生产生活方式、交往方式和商业模式。

特征4：协同融合

新一代信息技术使互联网集感知、传输、存储、计算、应用于一体，形成新一代网络系统，有力促进了数字化与智能化、互联网与物联网协同融合发展。这具体表现为：以传感器、摄像头、语音输入系统等获取各种数据信息，通过互联网、工业互联网、物联网平台实现数据传输，再经过大型数据中心、边缘数据中心等对这些数据进行存储、计算和安全可信的加工处理，最终反馈到客户的智能终端应用系统，为客户提供决策参考和支持，实现生产和需求精准有效对接。此外，协同融合还体现在新技术与新经济、产业生态与企业形态、线上与线下、传统基础设施与新型基础设施、社会治理与公共服务等许多方面。

特征5：平台聚力

得益于互联网的集聚效应，平台经济快速发展，平台企业快速崛起。工业互联网也发展迅猛，全国已建成超过70个有影响力的工业互联网平台，连接工业设备数量达4000万套；超级计算、智能计算领域进展神速，我国已研制成功新一代E级（百亿亿次）超级计算机。平台经济、工业互联网、超级计算等领域的快速发展，有力拓展了我国经济增长的空间和潜力，为我国经济高质量发展提供了重要驱动力。

特征6：价值赋能

与传统基础设施相比，新型基础设施广泛运用新一轮科技革命成果，能够给工业、农业、交通、能源、医疗、教育等行业赋予更多更新发展动能，有力提升创新链产业链价值链水平，优化产业结构、完善商业生态，开发更多更好的产品和服务，满足人民日益增长的美好生活需要。以常见的路灯为例：把传感器、无线发射器、电动汽车充电站、5G基站以及其他数字技术安装到路灯及其配套设施里，既能够为人民群众提供全新生活服务和体验，又能创造新的服务模式、商业模式，拉动经济增长。

（言之有理工作室 郑延冰 编辑）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)