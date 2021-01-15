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2021年全国贸促工作视频会议在京召开

2021年01月15日17:39 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月15日电 （孙阳）1月15日，2021年全国贸促工作视频会议在北京召开。会议总结2020年贸促工作，部署2021年重点任务。中国贸促会党组书记、会长高燕传达了胡春华副总理对贸促工作的重要指示精神，并作工作报告。中国贸促会党组成员、副会长卢鹏起主持会议。

会议指出，2020年，面对错综复杂的国际国内形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全国贸促系统全面贯彻党中央、国务院部署，统筹疫情防控和贸促事业高质量发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，贸促工作取得新进展新成效，为我国外贸和利用外资逆势增长作出积极贡献。

会议强调，2021年贸促工作要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的要求，持续加强和改善对企业服务，推动营造良好商贸环境，做好迪拜世博会等参展工作，积极参与全球经济治理体系改革，促进实现更高水平对外开放，努力实现“十四五”良好开局。

(责编：孙阳、刘阳)

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