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“小书吧”建成“大平台”

国家发改委持续推进政治机关和学习型机关建设

2021年01月15日17:48 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月15日电（记者夏晓伦）近年来，国家发展改革委党组高度重视政治机关和学习型机关建设，创建了一系列平台、载体和抓手，持续推进。其中，“发改书吧”已逐渐发展成为全国发展改革系统青年同志强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练的一大平台。

“不畏浮云遮望眼”——强化思想淬炼，立正向，出精品，打造锤炼党性的思想熔炉。2017年9月，“发改书吧”应运而生，并不断成长壮大。如今，“发改书吧”已发展成为集“实体书吧、内网书吧、移动书吧、思享汇”四位一体的综合性、立体式、创新型理论和业务学习平台。仅在2020年第四季度，“发改书吧·思享汇”就高质量举办了10期学习交流活动，助力全国发展改革系统青年同志学深悟透中央精神。

“咬定青山不放松”——强化业务锤炼，析热点，剖麻雀，打造业务协同的交流载体。坚持围绕发展改革中心工作、服务发展改革工作大局，以“小中见大”为基本选题原则、以“穿透式”讲述和讨论为基本形式，开展“发改书吧·思享汇”系列交流活动。比如，从福建三明看特殊类型地区振兴发展，让行业龙头国企负责人、民营企业家与工人代表同台讲述服务业改革发展……叙事角度小巧、精准、多维，把宏大主题下的具体案例掰开揉碎了讲给大家听，同时引导大家深度参与、热烈讨论。截至目前，“发改书吧·思享汇”已通过视频连线方式实现了国家发改委主会场与全国发展改革系统47个分会场的同步互动交流，“发改书吧·移动书吧”活跃用户数超过3200人，充分释放“发改书吧”系列平台的引领带动效应，促进了发展改革系统业务协同和更好发挥系统合力。

“非学无以广才”——强化专业训练，书为媒，匠为心，打造提升本领的综合平台。“发改书吧·思享汇”突出发挥青年优势，活动选题由青年专家咨询组谋划、主持人由青年业务骨干担任、新闻与政务信息由青年写作小组撰写，促使青年干部在“发改书吧”上受锻炼、提能力、长本领、强素质。同时，“发改书吧”紧扣“以书为媒”精神内核，每期“思享汇”学习交流活动，嘉宾都会结合主题向青年同志推荐必读书籍，与“实体书吧”联动，拓展学习交流成果。近两年来，荐读书籍超过283册，“实体书吧”年均更新书籍资料约3000册。“发改书吧”日益成为全国发展改革系统青年同志提升履职能力、增强工作本领的综合性平台。

以“发改书吧”为重要牵引，全国发展改革系统守初心、担使命、爱学习的氛围日益浓厚。新的一年里，“发改书吧”将继续奋斗，为加强政治机关和学习型机关建设贡献力量。

(责编：夏晓伦、毕磊)

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