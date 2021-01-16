人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

继续保持对经济恢复必要支持力度

今年货币政策“稳”字当头（权威发布）

本报记者  吴秋余
2021年01月16日05:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　制图：汪哲平

　　“2021年，稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度，继续保持对经济恢复必要的支持力度。”1月15日，中国人民银行副行长陈雨露在国新办新闻发布会上表示，2021年是“十四五”开局之年，人民银行会坚持“稳”字当头，不急转弯，根据疫情防控和经济社会发展的阶段性特征，灵活把握货币政策的力度、节奏和重点，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，以适度货币增长支持经济持续恢复和高质量发展。

　　推动企业综合融资成本稳中有降

　　人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，2020年，人民银行会同有关部门通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施，引导金融系统向实体经济让利1.5万亿元。

　　中央经济工作会议提出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。孙国峰表示，2021年货币政策要“稳”字当头，不急转弯，把握好时度效，保持好正常货币政策空间的可持续性。

　　2020年以来，人民银行以改革方式降低企业综合融资成本，取得明显效果。2020年12月企业贷款利率为4.61%，比2019年末下降0.51个百分点，降幅大于贷款市场报价利率（LPR）同期降幅。此外，贷款利率下行引导银行降低负债成本，推动存款利率下行，2020年12月三年期和五年期存款加权平均利率分别为3.67%和3.9%，分别较上年末下降5个基点和16个基点。

　　“目前经济已经回到潜在产出水平，企业信贷需求强劲，货币信贷合理增长，说明当前利率水平是合适的。”孙国峰表示，下一步，人民银行将综合运用各种货币政策工具向银行体系提供短期、中期、长期流动性，保持流动性合理充裕。持续深化利率市场化改革，巩固贷款实际利率下降成果，推动企业综合融资成本稳中有降。

　　房地产贷款余额增速连续29个月回落

　　2020年，我国信贷结构优化，在制造业企业、中小微企业贷款持续发力的同时，房地产调控政策效果逐步释放，房地产贷款余额增速已连续29个月回落。

　　“去年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速，新增房地产贷款占各项贷款比重从2016年的44.8%下降到去年的28%。”人民银行金融市场司司长邹澜表示，近年来，人民银行坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标全面落实房地产长效机制，加强房地产金融管理。

　　一方面，人民银行牵头金融部门加强对各类资金流入房地产的统计监测，引导商业银行房地产贷款合理增长；另一方面，实施好房地产金融审慎管理制度，落实长效机制，因城施策，实施好差别化住房信贷政策。此外，完善住房租赁金融政策，按照“租购并举”的方向，加快研究金融支持住房租赁市场的政策。

　　邹澜表示，下一步人民银行将保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁市场发展的金融支持，促进房地产市场平稳健康发展。

　　人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定

　　人民银行公布的数据显示，2020年12月末，国家外汇储备余额为3.22万亿美元，人民币汇率为1美元兑6.5249元人民币。

　　“总的来看，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，与我国对外贸易和经济基本面是相符的。与其他主要货币相比，人民币对美元汇率升值幅度也较为适中。”孙国峰介绍，2020年末，人民币对美元汇率较上年末升值6.9%，波动幅度没有超过历史水平，人民币对一揽子货币升值约4%，从历史上看年度的波动幅度也是处于中游，全年人民币对美元汇率均值为6.90元，和2019年均值也是持平的。

　　孙国峰表示，在更高水平开放型经济新体制下，人民币汇率处于合理均衡水平，汇率变动对出口和经济的正负影响基本相互抵消。未来人民币汇率走势取决于国内外经济形势、国际收支状况和国际外汇市场变化等因素。总的看，人民币汇率有升有贬，双向浮动将成为常态，既不会持续升值也不会持续贬值，将在合理均衡水平上保持基本稳定。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月16日 02 版）

(责编：白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved