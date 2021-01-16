本报记者 吴秋余

制图：汪哲平

“2021年，稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度，继续保持对经济恢复必要的支持力度。”1月15日，中国人民银行副行长陈雨露在国新办新闻发布会上表示，2021年是“十四五”开局之年，人民银行会坚持“稳”字当头，不急转弯，根据疫情防控和经济社会发展的阶段性特征，灵活把握货币政策的力度、节奏和重点，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，以适度货币增长支持经济持续恢复和高质量发展。

推动企业综合融资成本稳中有降

人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，2020年，人民银行会同有关部门通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施，引导金融系统向实体经济让利1.5万亿元。

中央经济工作会议提出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。孙国峰表示，2021年货币政策要“稳”字当头，不急转弯，把握好时度效，保持好正常货币政策空间的可持续性。

2020年以来，人民银行以改革方式降低企业综合融资成本，取得明显效果。2020年12月企业贷款利率为4.61%，比2019年末下降0.51个百分点，降幅大于贷款市场报价利率（LPR）同期降幅。此外，贷款利率下行引导银行降低负债成本，推动存款利率下行，2020年12月三年期和五年期存款加权平均利率分别为3.67%和3.9%，分别较上年末下降5个基点和16个基点。

“目前经济已经回到潜在产出水平，企业信贷需求强劲，货币信贷合理增长，说明当前利率水平是合适的。”孙国峰表示，下一步，人民银行将综合运用各种货币政策工具向银行体系提供短期、中期、长期流动性，保持流动性合理充裕。持续深化利率市场化改革，巩固贷款实际利率下降成果，推动企业综合融资成本稳中有降。

房地产贷款余额增速连续29个月回落

2020年，我国信贷结构优化，在制造业企业、中小微企业贷款持续发力的同时，房地产调控政策效果逐步释放，房地产贷款余额增速已连续29个月回落。

“去年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速，新增房地产贷款占各项贷款比重从2016年的44.8%下降到去年的28%。”人民银行金融市场司司长邹澜表示，近年来，人民银行坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标全面落实房地产长效机制，加强房地产金融管理。

一方面，人民银行牵头金融部门加强对各类资金流入房地产的统计监测，引导商业银行房地产贷款合理增长；另一方面，实施好房地产金融审慎管理制度，落实长效机制，因城施策，实施好差别化住房信贷政策。此外，完善住房租赁金融政策，按照“租购并举”的方向，加快研究金融支持住房租赁市场的政策。

邹澜表示，下一步人民银行将保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁市场发展的金融支持，促进房地产市场平稳健康发展。

人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定

人民银行公布的数据显示，2020年12月末，国家外汇储备余额为3.22万亿美元，人民币汇率为1美元兑6.5249元人民币。

“总的来看，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，与我国对外贸易和经济基本面是相符的。与其他主要货币相比，人民币对美元汇率升值幅度也较为适中。”孙国峰介绍，2020年末，人民币对美元汇率较上年末升值6.9%，波动幅度没有超过历史水平，人民币对一揽子货币升值约4%，从历史上看年度的波动幅度也是处于中游，全年人民币对美元汇率均值为6.90元，和2019年均值也是持平的。

孙国峰表示，在更高水平开放型经济新体制下，人民币汇率处于合理均衡水平，汇率变动对出口和经济的正负影响基本相互抵消。未来人民币汇率走势取决于国内外经济形势、国际收支状况和国际外汇市场变化等因素。总的看，人民币汇率有升有贬，双向浮动将成为常态，既不会持续升值也不会持续贬值，将在合理均衡水平上保持基本稳定。

《 人民日报 》（ 2021年01月16日 02 版）

(责编：白宇)