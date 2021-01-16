本报北京1月15日电 （记者徐佩玉）日前，中国人民银行发布金融统计数据显示，2020年全年，我国人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。据初步统计，2020年我国社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元。到2020年末，我国社会融资规模存量为284.83万亿元，同比增长13.3%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额为171.6万亿元，同比增长13.2%。

在贷款方面，2020年12月末，我国本外币贷款余额178.4万亿元，同比增长12.5%，全年人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。在存款方面，2020年12月末，我国本外币存款余额218.37万亿元，同比增长10.2%，全年人民币存款增加19.65万亿元，同比多增4.28万亿元。

在货币供应方面，2020年12月末，广义货币（M2）余额218.68万亿元，同比增长10.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.4个百分点，狭义货币（M1）余额62.56万亿元，同比增长8.6%，增速比上月末低1.4个百分点，比上年同期高4.2个百分点，流通中货币（M0）余额8.43万亿元，同比增长9.2%。全年净投放现金7125亿元。

此外，2020年12月末，国家外汇储备余额为3.22万亿美元，人民币汇率为1美元兑6.5249元人民币。2020年，跨境贸易人民币结算业务发生6.77万亿元，直接投资人民币结算业务发生3.81万亿元。

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