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一线城市房价年底“翘尾” 二手房市场成交活跃

丁文婷
2021年01月16日08:53 | 来源：经济观察网
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原标题：一线城市房价年底“翘尾”

 2021年1月15日，国家统计局发布2020年12月份70个大中城市商品住宅销售价格指数。

4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，同比上涨3.9%。其中，广州以0.7%的环比增幅位居第一，北京、上海分别上涨0.3%、0.2%，深圳则环比下降0.1%。

二手房方面，四个一线城市销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，同比上涨8.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

二手房市场成交活跃。贝壳研究院数据显示，四个一线城市12月二手住宅成交量环比增加了20.5%，其中广州、上海全市月度成交量创下2019年以来新高。

扬州12月新房、二手房的环比涨幅均为最高，分别达0.8%、0.9%。

新房同比涨幅最大的是银川，达到14.2%，唐山和徐州分别以11.2%和10%的涨幅紧跟其后。

二手房同比涨幅最大的是深圳，同比增长达14.1%，是70城中唯一涨幅超过10%的城市。

12月份，二线城市新房销售价格同比上涨4.0%，高出一线城市0.1%，但一线城市二手房价格同比上涨8.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

贝壳研究院市场分析师许小乐表示，一线城市二手房价格涨幅偏大，与年末市场向改善及教育资源等换房板块轮动有关。在一线城市，二手房通常比新房更能满足购房者区位及配套改善需求，年底二手市场供需矛盾趋紧，涨幅偏大。尤其上海，二手房市场翘尾明显。

贝壳研究院数据显示，2020年12月，上海全市二手住宅成交量环比增加20.3%，同比增加95%，月度成交水平是2017年以来最大值。2021年1月，市场延续升温态势，1月前13天，链家二手房成交比2020年12月同期增加了42%。许小乐认为，年底上海二手房市场的升温与学区需求升温以及落户政策边际放松有关。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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