近日，电影《送你一朵小红花》票房破10亿，伴随着影片热映，#积极面对生活的困难#、#从丧走向人间值得#等话题备受网友热议，一时间，如何提高青少年抵抗逆境的能力，成为社会关注的焦点问题。

为此，网易旗下的中小学在线教育品牌有道精品课邀请清华积极心理专家贾新超，与有道精品课初高中两位名师，为面对中高考压力的初高中学生，带来一堂“抗逆力（抵抗逆境的能力）”主题的公益心理课，为学生讲述如何面生活中的困境。

在这堂公益心理课的课程讨论区，可以看到一些来自初三、高三学生的真实迷茫：

“我有星期二综合症怎么办？因为我们每周二周考。”

“高三了，每天因为被别的事情耽误而完成不了学习任务，都会有一种想哭的感觉，可是自己列不出计划，难以改变，真的有一种自暴自弃的感觉，我该怎么办？”

“我是一个复读生，但我对手机成瘾，让自己心灰意冷的不是做不出题，听不懂课，而是克制不住玩手机，完不成每一天的任务，我该怎么办？”

……

“这朵小红花，奖励你人生第一回积极主动。”电影中马小远对韦一航这样说道。课堂上，有道精品课的老师们也在帮助同学们积极地面对学习上的困难。

从左至右：包君成、贾新超、郭化楠

上世纪五十年代，美国加州大学的心理学家在夏威夷群岛中的“可爱岛”，进行了30年的原住民心理现象研究。研究发现，因为生活条件落后，岛上的600多名孩子中，有三分之二因原生家庭存在心理问题。剩下的200名孩子因较强的“抗逆力”，生活的困难未对其心理产生影响。

贾新超在课程一开始便分享了“可爱岛实验”，为了解决同学们的学习困境，提升大家的抗逆力，他引用了清华大学社会科学学院院长、心理学系主任彭凯平的“ABC模型”（合理情绪疗法），指导同学们改变看待问题的角度。随后，有道精品课的两位老师也根据学生面对的真实逆境，将理论联系实际，跟学生分享如何正确面对学习中的压力。

“孩子高三学习压力很大，考不好的时候，回到家直接关在房间里，我们怕再给她压力，真的不太敢说什么，只能干着急。”一位听课的家长告诉记者，她希望通过这节课让孩子知道，面对困难，多与父母老师沟通，不是她一个人在面对压力。

大部分青少年主要面临的逆境是学习上的逆境。事实上，与一时成绩的好坏相比，积极健康的心态更会影响学生一生。培养学生的心理素养，已经受到社会各界的重视。

“我们希望通过这节课告诉同学们，世界上没有独一无二的困难，因此你并不孤单。我们希望和你一起，改变看待困难的眼光，积极勇敢地面对生命中的每一个逆境。”有道精品课初中语文老师包君成认为。

(责编：李栋、刘阳)