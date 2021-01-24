本报北京1月22日电 （记者王俊岭）记者21日从商务部获悉：2020年，我国对外投资合作保持平稳健康发展，对外投资总体实现增长。全年我国对外直接投资1329.4亿美元，同比增长3.3%，对外劳务合作派出各类劳务人员30.1万人，12月末在外各类劳务人员62.3万人。

对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。2020年，我国企业对“一带一路”沿线58个国家非金融类直接投资177.9亿美元，同比增长18.3%，占同期总额的16.2%，较上年提升2.6个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额1414.6亿美元，完成营业额911.2亿美元，分别占同期总额的55.4%和58.4%。

流向租赁和商务服务、批发零售、科学研究和专业技术服务、电力生产和供应等领域的投资增长较快。2020年，流向租赁和商务服务业的投资417.9亿美元，同比增长17.5%；流向批发和零售业160.7亿美元，同比增长27.8%；对电力生产和供应、科学研究和专业技术服务的投资分别增长10.3%和18.1%。

地方对外投资活跃。2020年，地方企业对外非金融类直接投资807.5亿美元，同比增长16.4%，占同期对外直接投资总额的73.3%。其中东部地区对外投资同比增长21.8%；广东、上海、浙江位列前三。

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